Doda podjęła decyzję. To naprawdę koniec. Wieści zmroziły fanów

Doda to niewątpliwie jedna z najbardziej znanych osobistości w polskim show-biznesie.

Przez ponad 20 lat swojej kariery utrzymywała się na szczycie dzięki ślepej determinacji i konsekwencji w dążeniu do rozpoznawalności. Była częstą bohaterką skandali, co nie przeszkadzało jej, a nawet pomagało, w budowaniu grupy fanów.

Ostatnia płyta "Aquaria" oraz towarzysząca jej trasa koncertowa okazały się strzałem w dziesiątkę, a artystka cieszyła się pozytywnym odzewem fanów. Poza muzyką angażowała się w inne projekty, w tym programy telewizyjne czy tworzenie własnych perfum.

Doda ogłosiła koniec kariery

W najnowszej relacji na Instagramie Doda wyjaśniła, że powstający właśnie teledysk ze Smolastym będzie towarzyszył reedycji płyty "Aquaria". Wyznała również, że może być to ostatni singiel w jej karierze. - "Nie będę was oszukiwać, czy zwodzić, że za rok czy dwa wejdę do studia" - oznajmiła.

"Ostatnie moje lata pod względem artystycznym i kariery totalnie zrekompensowały mi poprzednią dekadę. Chcę pamiętać tylko te uczucia. Artystycznie jestem bardzo ukontentowana. I właśnie z takim poczuciem, planując cała płytę Aquaria chciałam zostać. Więc dzięki" - dodała później Doda.

Pomimo ogromnej fanbazy - ponad 1,8 miliona obserwujących na Instagramie - Rabczewska prawdopodobnie nie zamierza już powracać do studia nagrań.

Doda zawsze była postacią, która wzbudzała emocje i dzieliła opinię publiczną. Jednak przez lata zyskała również wierną grupę fanów, która wspierała ją w jej projektach. Decyzja o zakończeniu kariery muzycznej z pewnością będzie dla wielu z nich trudna do zaakceptowania. Dla innych rezygnacja z muzyki nic nie zmieni, gdyż śledzą oni Dodę ze względu na jej życie towarzyskie i aktywność w różnej maści telewizyjnych show - a z tego Doda rezygnować nie zamierza.