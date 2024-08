Taco Hemingway, czyli Filip Szcześniak, to ikona polskiej sceny muzycznej. Jego twórczość zdobyła serca zarówno młodej, jak i starszej publiczności, a każdy nowy utwór szybko zyskuje popularność na platformach streamingowych. Jednak niewielu fanów wie, kim są rodzice tego utalentowanego artysty i jakie mieli wpływ na jego rozwój. Wywiad, którego Filip udzielił autorom książki "To nie jest hip-hop. Rozmowy 2", rzucił nieco światła na jego rodzinne życie i pochodzenie.

Dlaczego Taco urodził się w Kairze?

Jednym z najbardziej zaskakujących faktów dotyczących Taco Hemingwaya jest miejsce jego urodzenia. Filip Szcześniak przyszedł na świat w Kairze, co nie jest typowe dla polskich artystów. Dlaczego Taco urodził się w Kairze? Odpowiedź jest prosta - jego rodzice przeprowadzili się tam ze względów zawodowych. Ojciec Filipa pracował w firmie eksportowo-importowej, co wymagało od niego przemieszczania się po świecie. Kair był jednym z tych miejsc, które na krótko stały się domem rodziny Szcześniaków.

Kim są rodzice Taco Hemingwaya?

Rodzice Filipa Szcześniaka odgrywali ważną rolę w jego życiu, choć jego relacje z nimi były różne na różnych etapach dorastania. Ojciec Taco jest osobą powściągliwą, nieskorą do konfrontacji, ale jednocześnie bardzo zaangażowaną w życie swojego syna. Mimo rozwodu z matką Filipa, gdy ten miał czternaście lat, ojciec starał się utrzymać z nim bliski kontakt. To właśnie on stał się jednym z pierwszych recenzentów muzyki Taco Hemingwaya. Filip wielokrotnie podkreślał, jak wiele znaczy dla niego opinia ojca, który jako kurator zawsze z uwagą słuchał jego nowych utworów i dzielił się swoimi spostrzeżeniami. Z kolei mama Filipa to osoba o lekkim piórze i zamiłowaniu do polityki. Choć jej romans z dziennikarstwem był krótki, zdążyła przekazać synowi zamiłowanie do słowa pisanego. Jak sam przyznaje, jego matka powinna była zostać politykiem, co wskazuje na jej umiejętność formułowania myśli i pewne cechy przywódcze.

Rodzinna diaspora - życie na wielu kontynentach

Rodzina Taco Hemingwaya to przykład współczesnej diaspory - bliscy Filipa mieszkają na różnych kontynentach, co z pewnością wpłynęło na jego postrzeganie świata. Mama artysty pracuje obecnie w Brukseli, ojciec mieszka w Hiszpanii z nową rodziną, a starsza siostra Filipa przebywa w Stanach Zjednoczonych na stypendium naukowym. To międzynarodowe rozproszenie rodziny nie jest jednak przeszkodą w utrzymywaniu bliskich relacji. Taco Hemingway wielokrotnie podkreślał, że mimo fizycznej odległości, jego więzi z rodzicami i rodzeństwem są silne.

Taco Hemingway i jego artystyczne korzenie

Dzieciństwo i młodość Filipa Szcześniaka były pełne podróży i zmian miejsc zamieszkania. Mieszkał nie tylko w Kairze, ale także w Chinach i Wielkiej Brytanii. Takie doświadczenia z pewnością wpłynęły na jego twórczość, która często porusza tematy związane z tożsamością, przynależnością i poszukiwaniem swojego miejsca w świecie. Jako młody artysta Taco Hemingway zaczynał od rapowania po angielsku, co było naturalnym wyborem w kontekście jego międzynarodowego doświadczenia. Dopiero od 2011 roku zdecydował się na tworzenie muzyki w języku polskim, co okazało się przełomem w jego karierze.

Wpływ rodziców na twórczość Taco Hemingwaya

Relacje z rodzicami, a szczególnie z ojcem, odcisnęły wyraźne piętno na twórczości Taco Hemingwaya. W swoich tekstach Filip często nawiązuje do osobistych doświadczeń, a także do wartości, które przekazali mu rodzice. Ojciec, jako pierwszy recenzent jego muzyki, odegrał kluczową rolę w kształtowaniu artystycznego stylu Taco. Mimo że Filip jest teraz niezależnym artystą, opinia ojca wciąż jest dla niego ważnym punktem odniesienia. Matka Filipa, choć mniej bezpośrednio związana z jego twórczością, z pewnością wpłynęła na jego zdolności literackie. To od niej mógł odziedziczyć talent do pisania, który teraz wykorzystuje w tworzeniu swoich tekstów. Zamiłowanie matki do polityki mogło również wpłynąć na społeczną wrażliwość artysty, która często przejawia się w jego utworach.

