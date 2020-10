Dlaczego Rod Stewart i Elton John nie rozmawiają ze sobą?

Dwaj brytyjscy gwiazdorzy z tytułami szlacheckimi nie rozmawiają ze sobą od zeszłego roku. Poszło o to, że Stewart zakpił z poświęconego Johnowi filmu "Rocketman" i krytykował go za nabijanie kabzy pożegnalnymi występami.

Rod Stewart i Elton John przyjaźnią się od dawna - zdjęcie z 1973 r. /Daily Mirror/Mirrorpix/Mirrorpix /Getty Images

Sir Rod Stewart w listopadzie 2019 roku udzielił wywiadu, w którym przyznał, że sir Elton John obraził się na niego po tym, jak ścięli się o pożegnalną trasę koncertową "Yellow Brick Road Tour".

Stewart miał wtedy powiedzieć, że to długotrwałe tournee to nic więcej, jak tylko pomysł Eltona na wyciąganie pieniędzy od fanów. Dołożył też sir Eltonowi, żartując, że opowiadający o jego życiu film biograficzny "Rocketman" jest "za mało pochlebny".

W najnowszym wywiadzie w prowadzonym przez Chrisa Evansa programie "How To Wow", Stewart zdradził, że próbował ostatnio podać Johnowi "gałązkę oliwną". Zaprosił go wraz z adoptowanymi synami, Zacharym i Elijahem, na spotkanie u siebie.

Napisał do Eltona maila, w którym wspomniał, że ma fajne boisko piłkarskie, więc może chłopcy wpadliby pokopać futbolówkę z jego najmłodszymi synami: Alistairem i Aidenem. List pozostał jednak bez odpowiedzi, nad czym sir Rod - jak wyznał - ubolewa.

Elton John w Krakowie (4 maja 2019 r., "Farewell Yellow Brick Road Tour") 1 / 22 Elton John w Krakowie Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

Co ciekawe, Rod Stewart też planuje nakręcenie filmu o swojej karierze. Wiosną tego roku przyznał, że najlepszym odtwórcą roli tytułowej byłby Rhys Ifans.



