DJ Snake i Selena Gomez we wspólnym hicie "Selfish Love"

Słynny producent połączył siły z supergwiazdą popu w dwujęzycznym singlu "Selfish Love".

Selena Gomez wypuściła nowego singla /Matt Winkelmeyer /Getty Images

Do utworu powstał klip w reżyserii Rodrigo Saavedry. To już drugi wspólny utwór DJ Snake’a i Seleny Gomez - para ta pojawiła się razem w przebojowym "Taki Taki" z 2018. DJ Snake tak opowiada o "Selfish Love":

"Cały świat jest w izolacji, dlatego postanowiłem zacząć pracować wyłącznie nad muzyką, która będzie poprawiała nastrój. Chciałem stworzyć coś dla całego świata, połączyć tam moje ulubione wpływy afro beat, latino, czegoś organicznego i uziemionego. Selena i ja rozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że po "Taki Taki" chcemy dać ludziom kolejną rundę świeżej, letniej energii. Tak, byśmy już przy pierwszych sekundach utworu mogli poczuć się jak na wakacjach. "Selfish Love" powstało bardzo naturalnie i myślę, że to doskonala ewolucja naszej wspólnej historii".

"Selfish Love" to pierwszy premierowy materiał DJ Snake'a od wakacji 2020 roku i jednocześnie potwierdzenie jego mistrzowskiego fachu w dziedzinie mieszania gatunków muzycznych, naturalnego łączenia rytmów latino z elektroniczną produkcją. Marzycielskie warstwy i delikatny saksofon świetnie uzupełniają się ze słodko-gorzkim wokalem Gomez, która z lekkością oraz gracją przeplata hiszpańskie i angielskie wersy, przekazując jednocześnie niemały ładunek emocji.

"Taki Taki", w którym oprócz DJ Snake'a i Seleny Gomez mogliśmy usłyszeć także Ozunę i Cardi B, zadebiutowało we wrześniu 2018. Wkrótce utwór stał się jednym z najchętniej streamowanych kawałków w historii Spotify. Dotarł także na szczyty list najpopularniejszych singli w 16 krajach, a klip na YT stał się jednym z najpopularniejszych teledysków wszech czasów w serwisie.

DJ Snake debiutował albumem "Encore" w 2016. W dorobku ma takie hity jak "Let Me Love You" (z Justinem Bieberem), "You Know You Like It" (z AlunaGeorge), "Lean On" (z Major Lazer i MØ). W lipcu 2019 światło dzienne ujrzało długogrające wydawnictwo "Carte Blanche" - krążek trafił do TOP50 Billboard 200. DJ Snake jest jednym z zaledwie dwóch artystów muzyki dance, którzy mają trzy piosenki z ponad miliardem streamów w Spotify.

Selena Gomez sprzedała ponad 145 mln egzemplarzy singli, a jej katalog liczy ponad 30 miliardów streamów. "Lose You To Love Me", pierwszy singiel z jej ostatniego albumu "Rare", zapewnił wokalistce historiczny numer 1 na liście Billboard Hot 100. Również płyta zadebiutowała na szczycie list sprzedaży - był to trzeci album gwiazdy z rzędu z takim startem. 12 marca ukaże się pierwsza hiszpańskojęzyczna EP-ka Gomez, "Revelación".