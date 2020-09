DJ Erick Morillo nie żyje. Jego utwór zna cały świat

Erick Morillo, DJ znany przede wszystkim z tworzenia muzyki house, zmarł w wieku 49 lat.

Erick Morillo stworzył przebój "I Like to Move It" /Matthew Eisman /Getty Images

Według TMZ, ciało kolumbijsko-amerykańskiego producenta zostało odkryte w Miami Beach na Florydzie.

Morillo aresztowano w sierpniu po tym, jak został oskarżony przez kobietę, która twierdzi, że DJ wykorzystał ją seksualnie po koncercie w grudniu zeszłego roku. Morillo zaprzeczył zarzutom, jednak po pozytywnym wyniku badań, które wykryły jego DNA, trafił na policję. Za kilka dni miał stawić się w sądzie.



Przyczyny śmierci muzyka są nadal badane.



Morillo urodził się w Nowym Jorku, ale pierwsze lata życia spędził w Kolumbii. Ostatecznie jego rodzina wróciła do Stanów Zjednoczonych. Już jako nastolatek Morillo wykazywał zainteresowanie muzyką. Na początku lat 90. Morillo przekształcił swoją pasję w karierę, regularnie występując w latynoskich klubach w całym Nowym Jorku.

W 1993 roku, nagrywając pod nazwą Reel 2 Reel, Morillo wylansował dwa przeboje: "The New Anthem" / "Funky Buddha" oraz "I Like to Move It". Ten ostatni utwór okazał się najbardziej udanym nagraniem w karierze Morillo, zajmując pierwsze miejsce w Belgii, Francji, Grecji i Holandii. W Stanach Zjednoczonych "I Like to Move It" osiągnęło 8. miejsce na listach przebojów "Billboard Dance". Wersje piosenki w różnych językach zostały później wykorzystane w filmie animowanym "Madagaskar".