"Disco Weekend z Blondi" z duetem Jagoda i Brylant. Edyta Folwarska: Fredek jadł mi z ręki

Nie jest tajemnicą, że kontakt z alpakami pozytywnie wpływa na dzieci. Dba o ich rozwój ruchowy, wspomaga budowanie samooceny dziecka a także uczy empatii i odpowiedzialności za drugą osobę. Na własnej skórze przekonała się o tym Edyta Folwarska, która na zaproszenie duetu Jagoda i Brylant wraz z Maćkiem Smolińskim spędziła jeden dzień na Ranczu Rajec Alpaki w Radomiu.

"To był wspaniały czas, od razu złapałam kontakt z Fredkiem, jedną ze starszych alpak. Okazało się, że jest bardzo wybredny i nie od każdego weźmie jedzenie. Mi od razu jadł z ręki" - cieszy się prezenterka programu "Disco Weekend z Blondi".

"To ranczo to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi. Dzieciaki nie tylko mogą zając się alpakami, nakarmić je, wyprowadzić na spacer ale także mogą w kąciku dla dzieci alpaki rysować. Polecam wszystkim" - dodaje.

Przygodę z alpakami obejrzycie w najnowszym odcinku "Disco Weekend z Blondi", w piątek o godzinie 17 na antenie Polo TV.

Kim jest duet Jagoda i Brylant?

Duet Jagoda & Brylant tworzy muzyczne rodzeństwo z Radomia - Agnieszka Mortka i Przemek Mortka.

Grupa w 2016 r. wypuścił piosenkę "Lewy" na cześć naszego najlepszego napastnika Roberta Lewandowskiego (ponad 4,3 mln odsłon).

Do największych przebojów należą także utwory "Przyjdź do mnie dziś" (7,5 mln), "Raj" (3,6 mln), "Wiruje świat" (3,5 mln), "Co jest grane", "Mówi, że ci kocha" i "Zaczaruj".