"Disco Weekend z Blondi": Edyta Folwarska miała wypadek na planie!

To mogło skończyć się złamaniami, siniakami i odmrożeniem. W najbliższym odcinku "Disco Weekend z Blondi" (piątek o godzinie 17:00 w Polo TV) Edyta Folwarska wzięła udział w zimowym kuligu na Podlasiu.

Edyta Folwarska w programie "Disco Weekend z Blondi" /Polo TV

Zimowa aura z opadami śniegu, sporym mrozem i słońcem aż zachęcają do białych szaleństw. To dobry pomysł na spędzenie weekendu z rodziną z bliskimi, ale we wszystkie trzeba mieć umiar. Przekonają się o tym prezenterzy Polo TV Edyta Folwarska i Maciej Smoliński.

Edyta Folwarska: Czerwone dywany i ścianki kryją pustkę

W najbliższym odcinku "Disco Weekend z Blondi" zwariowana ekipa wybierze się na Podlasie aby posmakować zimowych atrakcji z dawnych lat. Kulig i oryginale sanie z lat 50. ciągnięty przez konia - to niespodzianka przygotowana dla "Blondi".

Edyta entuzjastycznie podejdzie do tematu pomimo temperatury -20 stopni, która zamieni piękność z Warszawy w wymarzniętą swojską dziewczynę. Kierownikiem całego zdarzenia będzie Zbyszek - rolnik z Podlasia, który z pokolenia na pokolenie kultywuje tradycje zimowych kuligów. Koń to pociągowy ogier Puszek, dla którego ciągnięte sanie z po białej lodowej, płaskiej powierzchni to jak dla nas miły spacer po lesie.

Maciej i Edyta wpadną jednak w tarapaty. Podczas przejazdu połamią się płozy sań, które w następstwie raptownie wywrócą się na śniegu. Jak to się skończy? Oglądajcie program już w piątek o godzinie 17:00.Gościem odcinka będzie zespół Diadem, który zagwarantują ognisko, kiełbasę na patyki i ogniskowe przyśpiewki.



Kolejne odcinki "Disco Weekend z Blondi" w piątki o godzinie 17:00 w Polo TV.