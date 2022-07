Disco Hit Festiwal Kobylnica jest obecnie najważniejszą imprezą w muzyce disco polo i dance w Polsce. To wielkie święto disco polo, w czasie którego na jednej scenie, jednego wieczoru wystąpią wykonawcy młodego pokolenia oraz gwiazdy, które od lat królują na listach przebojów.

Disco Hit Festiwal Kobylnica. Kto wystąpi?

Podczas festiwalu świętowane będzie 30-lecie disco polo - nie zabraknie omówienia tego jak zmieniali się wykonawcy, jak w tym czasie ewoluowały ich teledyski czy jak wyglądały stylizacje artystów disco. Na scenie swoje okrągłe jubileusze będą świętować Shazza (30-lecie), Cliver (20-lecie) oraz Piękni i Młodzi (10-lecie). Pojawią się też gwiazdy, których popularność potwierdzają wielomilionowe wyświetlenia teledysków w internecie, nie zabraknie również rokujących debiutantów.

W Kobylnicy wystąpią największe gwiazdy, które swoją przygodę muzyczną zaczynały w latach 90. m.in.: Boys, Top One, Bayer Full, Voyager, Marcin Siegieńczuk, Fanatic oraz przedstawiciele młodego pokolenia: Mig, Weekend, MiłyPan, Daj To Głośniej, Łobuzy, Defis, Playboys, Camasutra, After Party i wielu innych. Festiwal poprowadzą dwie pary: Sławomir i Kajra oraz Edyta Folwarska (Polo TV) i Marcin Kotyński (Disco Polo Music).

Do promocji tegorocznej edycji wybrano piosenkę (z lekko zmienionym tekstem) "Szalona blondynka" grup Bayer Full i Boys, na czele których stoją odpowiednio Sławomir Świerzyński i Marcin Miller.

Jubileusz muzyki tanecznej nieprzypadkowo odbędzie się w Telewizji Polsat. To właśnie ta stacja w latach 90. przyczyniła się do popularyzacji tego gatunku. Kultowy "Disco Relax" emitowany od 1994 roku gromadził przed telewizorami nawet 8 mln widzów. Był pierwszym programem w historii polskiej telewizji, w którym prowadzono regularne, cotygodniowe notowanie muzyki disco polo. Dlatego najsłynniejsze przeboje wykonane przez największe gwiazdy wybrzmią właśnie na antenie Polsatu.



W tym roku Disco Hit Festiwal Kobylnica 2022 odbędzie się 5 sierpnia (godz. 20.00) a pokaże ją na żywo Telewizja Polsat oraz Disco Polo Music i Polo TV.

Kim jest Magdalena Narożna i Piękni i Młodzi?

Magda Narożna to niekwestionowana gwiazda disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna" ( posłuchaj! ).



Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie".

Kim jest grupa Boys?

Zespół Boys kojarzy prawie każdy w tym kraju. Marcin Miller i jego grupa to niekwestionowane gwiazdy disco polo.

Do największych przebojów grupy Boys należą utwory "Jesteś szalona", "Najpiękniejsza dziewczyno", "Moja kochana", "W oczach niebo" (z Extazy), "Wciąż pamiętam", "Czy nie" i "Szalona blondynka" (duet z Bayer Full).

Marcin Miller, wokalista zespołu Boys od 1990 roku ma żonę Annę.

Mają dwóch dorosłych synów, Alana i Adriana, doczekali się także wnuka, Michała.

W ostatnim czasie Miller wystąpił w programie "Mask Singer", w którym ukrywał się pod maską Kota.

