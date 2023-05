Balladowy "Walk With Me Forever" znajdzie się na "To Hell And Back", debiutanckim albumie Dieth, który ujrzy światło dzienne już w piątek, 2 czerwca, nakładem austriackiej Napalm Records.



"Wszyscy w którymś momencie życia doświadczamy utraty i cierpienia, a utwór ten stara się wyrazić to uczucie, jak również wdzięczność, jaką odnajdujemy w pogodzeniu się z tym, pożegnaniu i zachowaniu w sobie piękna czyjegoś życia, gdy podążamy dalej" - o przesłaniu zawartym w "Walk With Me Forever" mówi 58-letni David Ellefson, amerykański basista death / thrashowego Dieth i współzałożyciel grupy Megadeth, legendy thrash metalu z USA, z którą rozstał się w roku 2021.

Przypomnijmy, że skład tria Dieth uzupełniają grający na gitarze, brazylijski wokalista Guilherme Miranda, niegdysiejszy członek szwedzkiego Entombed A.D.; oraz nasz rodak Michał "Młody" Łysejko, perkusista krośnieńskiego Decapitated w latach 2014-2018.



Do "Walk With Me Forever" (wydanego w formie EP-ki we wtorek, 30 maja) nakręcono teledysk w reżyserii Oskara Szramki, w którym wystąpili polscy aktorzy: Jan Napieralski i Agnieszka Goździewicz. Jak David Ellefson poradził sobie w roli wokalisty możecie sprawdzić poniżej:

Wideo DIETH - Walk With Me Forever (Official Video) | Napalm Records

Sprawdźcie także "Don't Get Mad ... Get Even!", jeden z trzech poprzednich singli Dieth: