Poznajcie Dieth, nowy zespół byłych muzyków Megadeth, Entombed A.D. i Decapitated

Wyjaśnijmy od razu, że w składzie death / thrashmetalowego Dieth odnajdujemy słynnego amerykańskiego basistę Davida Ellefsona, byłego muzyka legendarnego Megadeth; grającego na gitarze, brazylijskiego wokalistę Guilherme Mirandę, niegdysiejszego członka szwedzkiego Entombed A.D.; oraz naszego rodaka Michała "Młodego" Łysejko, perkusistę krośnieńskiego Decapitated w latach 2014-2018.

"Fakt, że zespół ten powstał w Trójmieście, z którego pochodzę, ma dla mnie symboliczne znaczenie" - napisał urodzony w Gdyni Michała Łysejko.

Dieth podzielili się właśnie z fanami swoim pierwszym singlem "In The Hall Of The Hanging Serpents".

Nakręcony w Gdańsku wideoklip do tego utworu - w reżyserii Macieja Pielocha z MP Productions - możecie zobaczyć poniżej: