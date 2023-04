Jak już informowaliśmy, Dieth tworzą zdobywca nagrody Grammy basista David Ellefson (eks- Megadeth ), szwedzki gitarzysta i wokalista nominowany do nagrody Grammy Guilherme Miranda (eks- Entombed A.D. ) oraz perkusista Michał Łysejko (muzyk Decapitated w latach 2014-2018, znany również z zespołów Morowe czy Pagan Forest).

Międzynarodowe trio właśnie wypuściło teledysk "Don't Get Mad... Get Even!".



"Najlepszą zemstą jest bycie lepszym niż byłeś wcześniej... Utwór mówi o wewnętrznym bojowniku w każdym z nas, który pomaga przezwyciężyć trudności i wznieść się ponad wyzwania. Nie bądź zgorzkniały... bądź lepszy!" - tłumaczy David Ellefson.



Guilherme dodaje: "Kiedy wszystko się rozpada, zamiast wskazywać palcem na innych, możesz się odwrócić, popracować nad sobą, dać z siebie wszystko i znaleźć sposób, aby naprawdę wyrównać rachunki".

Wideo DIETH - Don't Get Mad ... Get Even! (Official Video) | Napalm Records

Album "To Hell And Back" został wyprodukowany przez Dieth, a za miks i mastering odpowiada Tomasza Zed Zalewski z Zed Studios (Chechło). Płyta reprezentuje nowe początki - muzycznie, tekstowo, jak i dla samych członków zespołu. Muzycznie to mieszanka death i thrash metalu, a członkowie zapowiadają, że wykraczają poza stereotypy swoich poprzednich gatunków.

Ballada "Walk With Me Forever" prezentuje debiut wokalny Davida Ellefsona, który śpiewa tutaj o dotkliwej stracie ukochanej osoby i jej zapamiętaniu, co daje siłę do dalszego życia.

Dieth - szczegóły płyty "To Hell And Back" (tracklista):

1. "To Hell And Back"

2. "Don't Get Mad ... Get Even!"

3. "Wicked Disdain"

4. "Free Us All"

5. "Heavy Is The Crown"

6. "Walk With Me Forever"

7. "Dead Inside"

8. "The Mark Of Cain"

9. "In The Hall Of The Hanging Serpents"

10. "Severance".