Diabelski dzwon Hooded Menace (nowa płyta "The Tritonus Bell")

Death / doommetalowa formacja Hooded Menace z Finlandii ujawniła szczegóły premiery nowego albumu.

Zespół Hooded Menace niedługo wyda nową płytę /materiały prasowe

Szóstą płytę podopiecznych francuskiej wytwórni Season Of Mist zarejestrowano w aż czterech studiach: Horrisound, SF Sound Studio, The Underground Crypt i Sonic Train.

W tym ostatnim odbyły się także miks i mastering, nad przebiegiem których czuwał Andy LaRocque, powszechnie znany gitarzysta zespołu Kinga Diamonda.

Okładkę "The Tritonus Bell" zaprojektował ceniony w świecie muzyki metalowej, amerykański artysta Wes Benscoter, którego prace możemy podziwiać na płytach m.in. Slayera, Nile, Mortician, Cattle Decapitation, Hypocrisy, Kreator i naszego Vadera.

Nowy album Hooded Menace ujrzy światło dzienne 27 sierpnia w trzech wersjach winylowych, w edycji CD, jako limitowany boks oraz cyfrowo.

Premierowej kompozycji "Blood Ornaments" Hooded Menace możecie posłuchać poniżej:

Oto program albumu "The Tritonus Bell":

1. "Chthonic Exordium"

2. "Chime Diabolicus"

3. "Blood Ornaments"

4. "Those Who Absorb The Night"

5. "Corpus Asunder"

6. "Scattered Into Dark"

7. "Instruments Of Somber Finality".