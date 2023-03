DevilDriver: Album "Dealing With Demons II" w szczegółach

"Dealing With Demons II", nowy album kwintetu z Santa Barbara w Kalifornii, to druga część konceptualnej sagi "Dealing With Demons", rozpoczętej na poprzednim longplayu "Dealing With Demons I" z 2020 roku.

Produkcją ponownie zajęli się Steve Evetts i Mike Spreitzer, gitarzysta prowadzący DevilDriver, zespołu, na którego czele stoi wokalista Dez Fafara.

Dodajmy, że na "Dealing With Demons II" usłyszymy powracającego do grupy po 11 latach rozłąki basistę Jona Millera, oraz dwóch nowych członków: perkusistę Daviera Péreza i gitarzystę Aleksa Lee.

Nowa płyta DevilDriver ujrzy światło dzienne 12 maja nakładem austriackiej Napalm Records.

"Dealing With Demons II", 10. album DevilDriver, który obchodzi w tym roku 20. urodziny, pilotuje właśnie wypuszczony singel "Through The Depths". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip DevilDriver Through The Depths

DevilDriver - szczegóły płyty "Dealing With Demons II" (tracklista):

1. "I Have No Pity"

2. "Mantra"

3. "Nothing Lasts Forever"

4. "Summoning"

5. "Through The Depths"

6. "Bloodbath"

7. "It's A Hard Truth"

8. "If Blood Is Life"

9. "This Relationship, Broken".