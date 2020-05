Demony DevilDriver (nowa płyta "Dealing With Demons I")

Kalifornijska grupa DevilDriver przygotowała dwupłytowy album. Jego pierwszą część poznamy w październiku.

Dez Fafara zapowiada nowy album DevilDriver

Współproducentami "Dealing With Demons I", pierwszej od czterech lat regularnej płyty zespołu Deza Fafary, byli Steve Evetts i Spreitzer.

W utworze "You Give Me A Reason To Drink" zaśpiewał gościnnie Simon "Blade" Fafara, 23-letni syn Deza.

"Dealing With Demons I", pierwsza odsłona dwupłytowego albumu, będzie mieć swą premierę 9 października nakładem austriackiej Napalm Records.



Nową płytę death / groovemetalowego DevilDriver promuje już pandemiczny utwór "Keep Away From Me". Możecie go sprawdzić poniżej:

Clip DevilDriver Keep Away From Me (Lyric Video)

Oto program albumu "Dealing With Demons I":

1. "Keep Away From Me"

2. "Vengeance Is Clear"

3. "Nest Of Vipers"

4. "Iona"

5. "Wishing"

6. "You Give Me A Reason To Drink"

7. "Witches"

8. "Dealing With Demons"

9. "The Damned Don't Cry"

10. "Scars Me Forever".