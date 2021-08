Devil Cross z kontraktem na debiut

Heavymetalowe trio zawarło umowę z hiszpańską Fighter Records. Pierwszym owocem współpracy obu stron będzie "This Mortal Coil" - debiutancki album Devil Cross, który trafi do sprzedaży 7 grudnia. Wytwórnia z Madrytu szykuje wersję CD, winyl, kasetę oraz edycje cyfrowe.

Wersję CD wzbogaci przeróbka "Shattered Illusion" thrash / speedmetalowego Détente z Los Angeles.

W składzie Devil Cross figurują dwaj Kanadyjczycy: grający na basie wokalista Jo Steel (Ice War, Aphrodite) i gitarzysta Brennan Whitworth (Aphrodite, Cannibal); oraz amerykański perkusista Trevor William Church (Haunt), który zajął się także miksem we własnym studiu w kalifornijskim Fresno.

Z rozpoczynającym album "This Mortal Coil" utworem "Shattered Hopes" Devil Cross możecie się zapoznać poniżej:

Wideo DEVIL CROSS - Shattered Hopes [2021]

Oto program płyty "This Mortal Coil":



1. "Shattered Hopes"

2. "Warrior Deep Inside"

3. "Dark Spirits"

4. "Crush Kill"

5. "Devastation"

6. "She's Got The Mark"

7. "Burn The Witch"

8. "Slayer Of Dragons"

9. "This Mortal Coil"

10. "Dig Your Own Grave"

11. "Shattered Illusion" (przeróbka Détente).