Grupa Depeche Mode ( posłuchaj! ) jest w trakcie pierwszej trasie koncertowej od śmierci wieloletniego członka Andy'ego Fletchera (zmarł 26 maja 2022 roku). Przez pewien czas nie było wiadomo, czy powrócą do grania, ale po premierze ich albumu "Memento Mori", ogłosili także ogromną, globalną trasę koncertową, która pierwotnie miała mieć dwa przystanki w Polsce: 2 sierpnia 2023 w Warszawie i 4 sierpnia 2023 w Krakowie.

Następnie potwierdzono, że trasa "Memento Mori" potrwa dłużej, niż pierwotnie zakładano. Po stadionowych i halowych koncertach w Europie, Kanadzie, USA i Meksyku muzycy zespołu nie złożyli broni i ogłosili kolejne plany koncertowe.

Europejska część trasy rozpoczęta pod koniec stycznia 2024 r. w Londynie liczy blisko 30 występów. Tym razem przystankiem w Polsce dla DM była Łódź. Grupa zagrała tu pierwszy koncert 27 lutego w Atlas Arenie. A następny - w tym samym miejscu zaplanowany jest na 29 lutego. Do Polski Brytyjczycy dostali się samolotem z Pragi.

Tłumy w Łodzi na koncercie Depeche Mode. Co kultowy zespół zagrał w Łodzi?

Repertuar polskiego koncertu oparty był o płyty "Memento Mori", "Violator", "Music for the Masses", "Playing the Angel" oraz "Songs of Faith and Devotion". Podczas występu kultowej kapeli nie zabrakło takich przebojów, jak m.in. "Policy of Truth", "I Feel You", "Stripped", "Enjoy the Silence", "Never Let Me Down" i "Personal Jesus".

Poniżej możecie zapoznać się z listą piosenek, które Depeche Mode wykonało na koncercie w Łodzi: