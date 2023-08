Koncert Depeche Mode rozpoczął się od numerów z nowej płyty - "Speak to Me" i "My Cosmos is Mine". Fani poczuli w pełni wyjątkowy klimat wydarzenia, gdy Brytyjczycy zagrali "Walking in My Shoes" i "It's No Good".

Artykuł Depeche Mode "Memento Mori": będzie za czym tęsknić [FELIETON] Wśród najbardziej wyczekiwanych kompozycji, które oczywiście zespół zaprezentował na scenie, były m.in. "In Your Room", "Precious" i "A Question for Lust".

Jak wiadomo, zespół przyjechał do naszego kraju, by promować najnowszą płytę "Memento Mori". Był to pierwszy koncert grupy w Polsce po śmierci klawiszowca Andy'ego Fletchera. Fani zorganizowali akcję, by oddać hołd "Fletchowi". Gdy muzycy zadedykowali mu utwór "World in My Eyes", fani podnieśli kartki z napisem "Fletch". Widoczne to było zarówno na płycie, jak i na miejscach siedzących.

Depeche Mode zagrali w Warszawie. Hołd dla zmarłego muzyka

Depeszowcy wiedzą, że frontman zespołu Dave Gahan raczej nie należy do tych, którzy na scenie wiele mówią. Jego kontakt z publiką ogranicza się zwykle do kurtuazyjnego przywitania: "Dobry wieczór, Warszawo" na początku wydarzenia i "Dziękujemy" na koniec. Ale nie na to czekali fani Depeche Mode, a na świetny muzyczny spektakl, który dostali.

Trasa "Memento Mori" to powrót do muzycznej rzeczywistości po okresie żałoby. Nikt nie spodziewał się więc "fajerwerków" w postaci pirotechniki i efektów specjalnych. Zbliżenie na członków zespołu na telebimach wystarczyło. Magia tkwiła w muzyce. Podczas "Enjoy the Silence" PGE Narodowy oszalał.

Depeszowcy doczekali się także bisu. Po raz kolejny zagrano "Waiting for The Night", a potem "Just Can't Get Enough". Później przyszła pora na "Never Let Me Down Again" i czas na finał, czyli kultowe "Personal Jesus". Zespół podczas tej trasy zagra raz jeszcze w naszym kraju, tym razem - już jutro, 4 sierpnia w Krakowie.

Jeśli nie udało wam się kupić biletów na to wydarzenie, to jeszcze nic straconego. 27 lutego 2024 r. zespół Depeche Mode wróci do naszego kraju i zagra dwa koncerty w Łodzi!

Depeche Mode na PGE Narodowym - setlista koncertu:

1. My Cosmos Is Mine

2. Wagging Tongue

3. Walking in My Shoes

4. It's No Good

5. Sister of Night

6. In Your Room (Zephyr Mix)

7. Everything Counts

8. Precious

9. Speak to Me

10. A Question of Lust

11. Strangelove (Wersja akustyczna, wykonywana przez Martina)

12. Ghosts Again

13. I Feel You

14. A Pain That I'm Used To (Jacques Lu Cont Remix)

15. World in My Eyes (dedykacja dla Andy'ego Fletchera)

16. Wrong

17. Stripped

18. John the Revelator

19. Enjoy the Silence

20. Waiting for the Night (bis)

21. Just Can't Get Enough (bis)

22. Never Let Me Down Again

23. Personal Jesus