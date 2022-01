"Demi Lovato Dancing with the Devil... the Art of Starting Over" - ostatnia płyta Demi Lovato - ukazała się w kwietniu 2021 roku. Była ona mocno powiązana z dokumentem na temat gwiazdy, gdzie usłyszeliśmy historię Lovato o przedawkowaniu i odwyku.

Od tamtego czasu w życiu Demi zaszły spore zmiany. W połowie 2021 roku na Instagramie pojawiło się oświadczenie, w którym gwiazda definiuje się jako osoba niebinarna i prosi, aby używać wobec niej określenia they / them.

"Dziś jest dzień, w którym tak bardzo się cieszę, że mogę podzielić się z wami wszystkim czymś więcej z mojego życia - z dumą informuję, że identyfikuję się jako osoba niebinarna. To efekt uzdrawiającej pracy nad sobą i autorefleksji, którą wykonałam/em. Wciąż się uczę i zaglądam w siebie" - wyznał/a w tamtym czasie.

Reklama

Nowy dom Demi Lovato. Widok zapiera dech! 1 / 5 W posiadłości znajduje się m.in. sześć sypialni i dziewięć łazienek. To miało być nowe gniazdko Demi Lovato i aktora Maxa Ehricha. Para spotykała się od marca 2020 r., a raptem po czterech miesiącach się zaręczyła. Ehrich przez Lovato został nazwany "miłością jej życia". Szczęście jednak nie trwało zbyt długo - już we wrześniu 2020 r. plotkarskie media poinformowały o zakończeniu ich relacji. Źródło: Agencja FORUM Autor: MEGA / The Mega Agency udostępnij

Muzyczna rewolucja Demi Lovato

Wszystko wskazuje na to, że to nie jedyne zmiany u Lovato. Na Instagramie gwiazdy w ostatnim czasie zniknęły stare zdjęcia. Nowe zwiastują prawdopodobnie nową muzykę u wokalisty/ki.

"Pogrzeb mojej popowej muzyki" - czytamy w najnowszym poście Lovato, co wskazuje, że planuje zmienić styl, w którym tworzy. Według Page Six zmiana będzie radykalna, a Demi skupi się na tworzeniu punk rocka.



Instagram Post

Na razie nie znamy żadnych szczegółów, poza tym, że Lovato współpracuje Oakiem Felderem, nominowanym do Grammy producentem, który był zaangażowany również w tworzenie poprzedniej płyty "Devil..."

Oak Felder współpracował w przeszłości m.in. z Jennifer Lopez, Nicki Minaj, Alessią Carą, Kehlani, Johnem Legendem i Jasonem Derulo.