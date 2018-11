Demi Lovato opuściła odwyk

Zagraniczne media donoszą, że Demi Lovato podobno opuściła już odwyk. Amerykańska wokalistka ukończyła trzymiesięczny program leczenia uzależnienia od narkotyków.

Demi Lovato wraca do zdrowia /Mike Coppola /Getty Images

W lipcu tego roku Demi Lovato trafiła na dziesięć dni do szpitala po przedawkowaniu narkotyków.

Demi Lovato jest trzeźwa od 90 dni

Amerykańska wokalistka wkrótce potem rozpoczęła odwyk. Pod koniec października jej matka poinformowała, że Demi jest trzeźwa od 90 dni.

Według doniesień zagranicznych mediów Demi Lovato zakończyła już swój trzymiesięczny program odwykowy. W sobotę (3 listopada) gwiazda miała udać się do jednej z restauracji na kolację z projektantem mody, Henrym Levy. Jak podaje serwis TMZ, gwiazda wyglądała na szczęśliwą i zdrową.

"Zawsze byłam transparentna o mojej podróży z uzależnieniem. Tego, czego się nauczyłam to, że ta choroba nie jest czymś, co znika lub łagodnieje z czasem. To coś, z czym muszę wciąż walczyć i jeszcze mi się to nie udało" - napisała Demi Lovato w pierwszym poście po przedawkowaniu.

Dwa miesiące po incydencie z narkotykami do sieci trafiło pierwsze zdjęcie Demi Lovato. Widać na nim uśmiechniętą wokalistkę rozmawiającą z inną kobietą.