Delain: Album "Dark Waters" gotowy. Posłuchaj nowego singla "Beneath"

Album "Dark Waters" zmiksował w swoim duńskim studiu Jacob Hansen. Mastering siódmego longplaya Delain wykonał fiński producent Svante Forsbäck w studiu Chartmakers. W kompozycji "Mirror Of Night" w roli gościa wystąpił Ruud Jolie, gitarzysta Within Temptation, w kompozycji "Invictus" zaśpiewali gościnnie Włoch Paolo Ribaldini oraz Marco Hietala, były muzyk Nightwish.

Przypomnijmy, że "Dark Waters" będzie pierwszym longplayem Delain z udziałem włoskiego basisty Ludovika Cioffiego i rumuńskiej wokalistki Diany Leah, którzy dołączyli do składu w tym roku.

Pierwszą od trzech lat płytę Delain promuje wypuszczona w sierpniu kompozycja "The Quest And The Curse" oraz opublikowany pod koniec listopada, drugi singel "Beneath". "'Beneath' to doskonały ambasador tego albumu i Delain, zawiera bowiem w sobie wszystkie rozpoznawalne elementy zespołu, które znajdziecie na tym materiale" - powiedział Martijn Westerholt, klawiszowiec Delain.

"Album ten posiada wszystkie pierwiastki, z których znany jest Delain: wyraziste i ciężkie gitarowe riffy, potężne partie symfoniczne, heavymetalowe i popowe wokale, atmosferę rodem z rock opery oraz klawiszowe brzmienia z lat 80. Krótko mówiąc, to bez wątpienia album Delain z tradycyjnymi elementami, a zarazem nowymi inspiracjami posuwającymi nas naprzód" - dodał założyciel Delain i były członek Within Temptation.

Siódmy longplay Delain będzie mieć swą premierę 10 lutego 2023 roku nakładem austriackiej Napalm Records (m.in. w wersji CD, jako dwupłytowy album winylowy, cyfrowo).

Teledysk do nowego singla "Beneath" Delain możecie zobaczyć poniżej:

Clip Delain Beneath

Oto lista utworów albumu "Dark Waters":

1. "Hideaway Paradise"

2. "The Quest And The Curse"

3. "Beneath"

4. "Mirror Of Night"

5. "Tainted Hearts"

6. "The Cold"

7. "Moth To A Flame"

8. "Queen Of Shadow"

9. "Invictus"

10. "Underland".