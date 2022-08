Delain w nowym składzie. Sprawdź singel "The Quest And The Curse"

W szeregach melodyjnej, symfometalowej grupy pod wodzą Martijna Westerholta, niegdysiejszego klawiszowca Within Temptation, znaleźli się ponownie dwaj oryginalni członkowie Delain, czyli gitarzysta Ronald Landa i perkusista Sander Zoer. Nowymi muzykami zostali z kolei włoski basista Ludovico Cioffi oraz pochodząca z Rumunii wokalistka Diana Leah, która zastąpiła przy mikrofonie Charlotte Wessels.

Przypomnijmy, że poprzedni skład Delain rozpadł się w lutym 2021 roku z powodu przedłużającego się braku porozumienia pomiędzy członkami zespołu.

"Apocalypse & Chill", szósty album Delain, miał swą premierę w 2020 roku.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Delain Stay Forever

We wtorek, 9 sierpnia, nakładem austriackiej Napalm Records światło dzienne ujrzał "The Quest And The Curse", pierwszy singel Delain w nowym składzie. Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Delain The Quest And The Curse