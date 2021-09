Deep Purple z coverami. Kiedy premiera nowej płyty "Turning To Crime"?

Od pewnego czasu pojawiały się informacje, że zespół szykuje nowy materiał. Do studia weterani weszli wykorzystując przerwę w koncertowaniu wymuszoną pandemią koronawirusa.

Deep Purple - koncert w Polsce w 2022 r.

To właśnie przez COVID-19 trasa promująca ostatni album "Whoosh!" z sierpnia 2020 r. została przełożona ostatecznie na 2022 r. W jej ramach 12 października 2022 r. Deep Purple wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi.

6 października ma się pojawić oficjalne ogłoszenie na stronie Turning to Crime. Według przecieków taki tytuł nosić będzie nowy album grupy. Tym razem grupa sięgnęła po utwory innych wykonawców, takich jak m.in. Bob Dylan, Fleetwood Mac, Cream i Yardbirds. Za selekcję nagrań odpowiadają wszyscy muzycy zespołu.

Deep Purple i "Turning to Crime" - kiedy premiera nowej płyty?

Nieoficjalne informacje jeszcze nie potwierdzone przez zespół i wydawcę przekazują, że płyta ukaże się 26 listopada.

Oto szczegóły nowego albumu Deep Purple (w nawiasie oryginalny wykonawca):

1. "Volume 1"

2. "7 And 7 Is" (Love)

3. "Rockin' Pneumonia And The Boogie Woogie Flu" (Huey "Piano" Smith)

4. "Oh Well" (Fleetwood Mac)

5. "Jenny Take A Ride!" (Mitch Ryder & The Detroit Wheels)

6. "Watching The River Flow" (Bob Dylan)

7. "Let The Good Times Roll" (Ray Charles & Quincy Jones)

8. "Dixie Chicken" (Little Feat)

9. "Shapes Of Things" (The Yardbirds)

10. "The Battle Of New Orleans" (Lonnie Donegan/Johnny Horton)

11. "Lucifer" (Bob Seger System)

12. "White Room" (Cream)

13. "Caught In The Act (Medley)".

Obecnie Deep Purple tworzą: Ian Gillan (wokal), Steve Morse (gitara), Roger Glover (bas), Ian Paice (perkusja) i Don Airey (klawisze).



Deep Purple w Polsce - ceny biletów w przedsprzedaży/w dniu koncertu:

Stojące kat. 1 (płyta) - 190 / 210 zł

Stojące kat. 2 (Golden Circle) - 340 / 360 zł

Siedzące kat. 1 - 285 / 305 zł

Siedzące kat. 2 - 205 / 225 zł

Siedzące kat. 3 - 170 / 190 zł.