Destroy Lonely, który ma na koncie m.in. mixtape "NOSTYLIST" wydany w ubiegłym roku, zaprezentował także przy okazji premiery krótkometrażowy horror "Looks Killa".



W marcu do serwisów cyfrowych oficjalnie trafił utwór tytułowy, który o swojej mocy dał znać jeszcze przed premierą. Wersja piosenki, która wyciekła do sieci, zgromadziła ponad 75 mln wyświetleń na TikToku. Sporym zainteresowaniem cieszył się też tweet artysty o nadchodzącej piosence. Udostępniany przez fanów kawałek zapewnił mu 11. miejsce na amerykańskiej liście SoundCloud.



Jak można było przypuszczać, oficjalna wersja utworu "If Looks Could Kill" radzi sobie jeszcze lepiej. Do tej pory kawałek zgromadził ponad 21 mln streamów. Zainspirował także linię merchu we współpracy z ALYX, która przykuła uwagę samego projektanta Ricka Owensa.

Lonely wystąpił już na kilku tegorocznych festiwalach, m.in. Rolling Loud (Los Angeles) i w Tajlandii. Wcześniej odwiedził też Europę i Wielką Brytanię. 1 lipca wystąpi w Polsce podczas Open'er Festival.



Destroy Lonely zdobył rozgłos po wydaniu "NOSTYLIST". Jesienią zaprezentował projekt "NS+ (ULTRA)", który spotkał się z uznaniem krytyków. "Destroy Lonely nie jest zwiastunem najnowszej zmiany kulturowej hip-hopu - jest zwiastunem nowego, futurystycznego brzmienia, które na naszych oczach nabiera kształtu" - pisał o artyście portal Pigeons & Planes.

Tracklista "If Looks Could Kill" Destroy Lonely:

Wersja cyfrowa



1. how u feel?

2. if looks could kill

3. fly sht

4. which one

5. raver

6. came in wit

7. by the pound

8. all the time

9. biggest problem

10. chris paul

11. superstar

12. new new

13. right now

14. which way

15. wagwan

16. moment of silence

17. brazy girls

18. goin up

19. passenger

20. promo

21. worth it

22. redlight

23. make sum work

24. safety (interlude)

25. your eyes

26. money & sex (bonus) with Ken Carson



wersja CD deluxe:

26. too damn rich

27. spillin



wersja LP deluxe:

26. check the fleet

27. back sippin

