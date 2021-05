Debiut Tombstoner gotowy. Kiedy premiera?

Amerykanie z Tombstoner zarejestrowali pierwszą płytę.

"Victims Of Vile Torture", debiutancki album deathmetalowców z nowojorskiej Staten Island, zmiksowano i poddano masteringowi w Frightbox Recording w Clifton w sąsiednim stanie New Jersey, czym zajął się Bobby Torres.



Autorem okładki jest hiszpański artysta Juan Castellano.



Na "Victims Of Vile Torture" wystąpił gościnnie Ben Karas, skrzypek w szeregach black / folkmetalowego Windfaerer.



Pierwszy longplay Tobmstoner ujrzy światło dzienne 30 lipca nakładem amerykańskiej Redefining Darkness Records i dostępny będzie w wersji CD, cyfrowo oraz w edycji winylowej.



Z tytułowym utworem z płyty "Victims Of Vile Torture" Tombstoner możecie się zapoznać poniżej:

Oto lista kompozycji albumu "Victims Of Vile Torture":



1. "Victims Of Vile Torture"

2. "Sledgehammer"

3. "Breaking Point"

4. "Fractured Souls"

5. "Grave Dancer"

6. "Nothing's Sacred"

7. "Frozen In Fear"

8. "Armageddon"

9. "The Witch"

10. "Trepidation".