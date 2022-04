Debiut The Lord gotowy. Posłuchaj singla z wokalistą Mayhem

The Lord to kolejny projekt gitarzysty rodem z Seattle, człowieka znanego przede wszystkim z drone / doometalowego Sunn O))) i założyciela kalifornijskiej Southern Lord Recordings.

"Na 'Forest Nocturne' Anderson czerpie inspiracje od legendarnych kompozytorów muzyki filmowej: Johna Carpentera i Bernarda Herrmanna, w celu stworzenia kinematograficznych krajobrazów, pełnych napięcia i równoważonych śmiertelną dawką skandynawskiego death metalu z początku lat 90." - czytamy w notce informacyjnej.

Tym razem Greg Anderson współpracował z uznanym amerykańskim producentem Bradem Woodem, okładkę zaś zaprojektował nadworny artysta sceny deathmetalowej, słynny Brytyjczyk Dan Seagrave.

Reklama

Jako gość specjalny wystąpił Attila Csihar, węgierski frontman kultowego norweskiego Mayhem, a także częsty koncertowy wokalista Sunn O))).

Debiut The Lord ujrzy światło dzienne 23 kwietnia w barwach Southern Lord Recordings (CD, cyfrowo).

Utwór "Triumph Of The Oak" The Lord - z gościnnym udziałem Attili Csihara - możecie sprawdzić poniżej:

Wideo The Lord - Triumph of the Oak (Official Audio)

Oto program albumu "Forest Nocturne":

1. "THEME"

2. "Church Of Herrmann"

3. "Lefthand Lullaby I"

4. "Lefthand Lullaby II"

5. "Forest Wake"

6. "Deciduous"

7. "Old Growth"

8. "Triumph Of The Oak"