Dawid Podsiadło ( sprawdź! ) po OFF Festivalu miał być widziany w hotelu z aktorką Marią Dębską, którą możecie znać z takich produkcji, jak "Listy do M. 5", "Moje córki krowy" czy "Bo we mnie jest seks".



Aktorka rozstała się z mężem Marcinem Bosakiem w 2022 r. Od tego czasu dużo mówi się o jej sprawach sercowych, lecz ona stara się za wszelką cenę chronić swojej prywatności. Według relacji świadków, Podsiadło miał nie kryć się z tym, kto mu towarzyszy. Po czasie spędzonym wspólnie w hotelu, ta dwójka postanowiła razem wrócić autem do Warszawy.

Ostatnie informacje odnośnie partnerki Podsiadło pochodzą z ubiegłego roku, kiedy to on sam wyjawił w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski", że wybranką jego życia jest poznana w pracy skrzypaczka Magdalena Laskowska. Dodał wtedy również, że mieszkają ze sobą od dawna i partnerka woła do niego pieszczotliwie: "Dawcio". Czy w takim razie coś się zmieniło? Być może relacja pomiędzy Dawidem i Marią jest utrzymana na stopie koleżeńskiej, jednak dawno nie otrzymaliśmy aktualizacji w kwestii sercowych wyborów artysty.



Magdalena Laskowska z wyróżnieniem ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie gry na skrzypcach. "Oprócz muzyki klasycznej uwielbiam grać rozrywkę oraz aranżować. Współpracuje jako muzyk sesyjny z kilkoma studiami nagrań. Muzyka to magia, kolor, energia. Muzyka to część mojej duszy" - mówiła o sobie. Jej zdaniem udana współpraca ma miejsce wtedy, kiedy można pójść z drugim muzykiem na kawę i miło przy tej kawie spędzić czas, swobodnie rozmawiając. "W przeciwnym razie będzie się to przekładało również na współpracę muzyczną" - podkreślała w rozmowie z Polskim Radiem.

Poza występami z Dawidem ma na koncie współpracę z m.in. The Dumplings, Ralphem Kaminskim, Jimkiem, Włodzimierzem Pawlikiem, Ewą Bem, Alicją Majewską, Jose Torresem czy grupą Feel. Brała udział w tak dużych imprezach, jak m.in. Open'er Festival, Orange Warsaw Festival, Off Festival czy Męskie Granie. Pochodząca z muzycznej rodziny skrzypaczka sama również uczy grać na instrumentach. "Uczenie muzyki to nieodzowna część życia artystycznego" - podkreśla.