Dawid Kwiatkowski przeszedł metamorfozę. "Jak Magda Gessler"

Piosenkarz i juror "The Voice Kids" przeszedł zaskakującą metamorfozę. Jak wygląda teraz?

Dawid Kwiatkowski pokazał się w nowej fryzurze /Tadeusz Wypych / Reporter

Dawid zaczynał od nagrań we własnym pokoju.



Reklama

Zyskał popularność projektem polegającym na aranżowaniu znanych przebojów na nowo i wykonywaniu ich przy akompaniamencie żywych instrumentów.



Szybko zdobył wielu fanów w całym kraju. Na koncie ma już sześć solowych albumów. Ostatni - "13 grzechów niczyich" - został wydany w 2019 roku.

Teraz młody wokalista zaskoczył wielbicieli nowym wyglądem.



W mediach społecznościowych opublikował zdjęcie, na którym ma blond włosy. Zdania fanów są podzielone. "Co ty zrobiłeś!", "Żółtko", "Za długo na tej kwarantannie siedzisz chyba" - pisali jedni.



Inni porównywali go do... "królowej TVN-u". "Ja to zdecydowanie jestem u Ciebie team platyna", "Upodabniasz się do Madzi Gessler?" - żartowali w komentarzach.