David Guetta prosto z Dubaju: Darmowy charytatywny koncert online #UnitedAtHome

Jeden z najpopularniejszych producentów i DJ-ów na świecie - David Guetta - 6 lutego zaprezentuje wyjątkowy show z lądowiska dla helikopterów Burj Al Arab Jumeirah (Burdż al-Arab) z Dubaju.

Raye i David Guetta podczas gali MTV EMA 2020 /Laszlo Balogh /Getty Images

Koncert charytatywny będzie wspierać kampanię UNICEF i Dubai Cares "Education Uninterrupted", promującą zdalną edukację dzieci i nauczycieli w następstwie COVID-19.

Wydarzenia #UnitedAtHome w Miami, Nowym Jorku i obejrzało ponad 75 milionów ludzi na całym świecie, zbierając ponad 1,6 miliona dolarów.

Lądowisko dla helikopterów na jednym z najwyższych i najbardziej luksusowych hoteli na świecie (kształtem przypomina żagiel) za sprawą Davida Guetty zamieni się w stanowisko DJ-a. Całość będzie można oglądać za darmo na żywo na oficjalnym kanale francuskiego gwiazdora w serwisie YouTube.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. David Guetta Getting Over You

David Guetta zamierza swój występ poświęcić Dubajowi - miastu, które nazywa domem. Podczas koncertu zbierane będą fundusze na wsparcie UNICEFu oraz Dubai Cares "Education Uninterrupted", ogólnokrajowej kampanii dotyczącej wpływu epidemii COVID-19 na edukację dzieci i młodzieży. Darowizny finansowe i rzeczowe będą przekazane dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, których nie stać na zakup komputerów, laptopów i tabletów.

"Po Miami, Nowym Jorku i paryskim Luwrze, z dumą ogłaszam, że tym razem zmierzamy na szczyt kultowego Burj Al Arab Jumeirah na kolejny pokaz #UnitedAtHome. Do miasta, które jest mi bliskie, do Dubaju. W tych trudnych czasach mamy nadzieję przynieść radość i wsparcie dzięki sile muzyki i emocji. Pomagamy wielu organizacjom charytatywnym i zmieniamy życie ludzi podczas pandemii. Kontynuujemy te działania i dzisiaj, wspomagając UNICEF i Dubai Cares" - mówi David Guetta.

Guetta we wrześniu 2018 r. wydał płytę "7", na której gościnnie pojawili się m.in. Sia, Bebe Rexha, Saweetie, Anne-Marie, Jess Glynne, G-Eazy i Stefflon Don.

Clip David Guetta Say My Name - & Bebe Rexha & J Balvin

We wrześniu 2020 r. Guetta i Sia ponownie połączyli siły, wypuszczając singel "Let's Love". Wcześniej duet odniósł wielkie sukcesy z takimi przebojami, jak m.in. "Titanium" (ponad 1,3 miliarda odsłon), "She Wolf (Failing to Pieces)" i "Flames".

Clip David Guetta Titanium (feat. Sia)