David Gilmour w duecie z córką. Zobacz teledysk "Yes, I Have Ghosts"

David Gilmour po pięciu latach nagrał nową piosenkę. "Yes, I Have Ghosts" promuje audiobooka swojej żony Polly Samson, a w nagraniu pojawia się córka lidera Pink Floyd - Romany.

David Gilmour z żoną Polly Samson /David M. Benett/Dave Benett /Getty Images

"Yes, I Have Ghosts" to liryczna ballada, w której David Gilmour gra na gitarze akustycznej i śpiewa. Córka Romany Gilmour towarzyszy mu w chórkach. Jego "zmęczony" głos, kobiecy chórek, delikatna linia gitary oraz skrzypiec sprawiają, że utwór powinien spodobać się także miłośnikom wczesnej twórczości... Leonarda Cohena. I nie jest to przypadek, bo akcja powieści, której muzyka towarzyszy, dzieje się na ukochanej przez kanadyjskiego barda greckiej wysepce Hydra. I zahacza o epizod z jego życia.

Audiobook Polly Samson nosi tytuł: "A Theatre for Dreamers". W opisie powieści czytamy: "Lato 1960 r. Świat tańczy na krawędzi rewolucji". Na przesyconej zapachem tymianku Hydrze tworzy się krąg poetów, malarzy i muzyków. Nastoletnia Erica przybywa na wyspę z zapasem pustych zeszytów i żalem do matki. Obserwuje życie bohemy z fascynacją, ale i niepokojem, bo raj wolnomyślicieli okazuje się areną "genialnych" erotycznych i ambicjonalnych bitew, tocznych przez kobiety i mężczyzn.

Gilmour gorąco poleca wydanie audio, a przy okazji stwierdza, że taki format powieści ma ogromny i do tej pory niewykorzystany potencjał. Wyraził zdziwienie, że niewielu muzyków wpadło na to, by "współpracować twórczo z autorami, lektorami i producentami audiobooków". Jego zdaniem oba światy płynnie się łączą, a muzyka może do takich produkcji wprowadzić nową "nieoczekiwaną", jakość.

Clip David Gilmour Yes, I Have Ghosts - with Romany Gilmour

Utwór "Yes, I Have Ghosts" został opublikowany w mediach społecznościowych Davida Gilmoura. Dostęp do audiobooka "A Theatre for Dreamers" można wykupić w serwisie Audible.