Dan Hampson, kierownik aukcji podkreślił, że David Bowie pozostaje jednym z najbardziej wpływowych artystów wszech czasów, zatem pamiątki po nim należą do tych najbardziej rozchwytywanych. W jego ocenie prezentowany na wrześniowej aukcji tekst piosenki ma wyjątkową wartość.

Wideo David Bowie arrives at Madame Tussauds London

David Bowie: Rękopis tekstu do piosenki "Starman" trafi na aukcję

"Przedmioty, które najbardziej ekscytują naszych kolekcjonerów, to te, które zbliżają ich do gwiazd. W tym przypadku jest to odręczny tekst piosenki, który wielu uznałoby za dzieło geniusza. To prawdziwy przywilej móc go podziwiać i sprzedać" - dodał w rozmowie z "The Guardian" Hampson.

Reklama

Jak poinformował dom aukcyjny, na kartce widoczne są słowa piosenki "Starman", pochodzącej z piątego studyjnego albumu artysty wydanego w 1972 roku, jak również poprawki i uwagi naniesione przez Bowiego. Wartość tej pamiątki dom aukcyjny wycenił na ok. 30 - 40 tys. funtów. Ile są gotowi zapłacić za nią kolekcjonerzy, przekonamy się 27 września.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #85 Pełnia Bluesa: Vintage Trouble w czystej postaci INTERIA.PL

Muzyczny kameleon David Bowie (1947-2016) 1 / 8 David Bowie jako Aladdin Sane w 1973 r. Źródło: Getty Images Autor: Daily Express/Hulton Archive udostępnij

Czytaj także:

The Rolling Stones: Charlie Watts tuż przed śmiercią rozmawiał z Jaggerem o koncertach

Roztańczony YUNGBLUD przedstawia nowy album i teledysk do "Tissues"

Nirvana pozwana za okładkę "Nevermind". Jest decyzja sądu