Dave Grohl (Foo Fighters) i przyjaciele: Blaski i cienie życia w trasie. Kiedy premiera dokumentu "What Drives Us"?

"Jeśli chcesz być w tym biznesie, musisz najpierw wsiąść do busa" - nie ma wątpliwości Ringo Starr w zwiastunie dokumentu "What Drives Us". Za film w gwiazdorskiej obsadzie odpowiada Dave Grohl, lider grupy Foo Fighters.

Reklama

Dave Grohl odlicza do premiery dokumentu "What Drives Us" /Kevin Winter /Getty Images

"What Drives Us" opowiada o tym, jak wygląda życie muzyków w trasie, gdy się jest na początku drogi.

Reklama

Stojący za kamerą Dave Grohl (lider Foo Fighters, wcześniej perkusista Nirvany) ma na koncie dokumenty "Sound City" i "Sonic Highways".

Tym razem do współpracy namówił swoich przyjaciół i kolegów z branży. Lista nazwisk obejmuje takie gwiazdy, jak m.in. Ringo Starr (perkusista The Beatles), Lars Ulrich (perkusista Metalliki), Flea (basista Red Hot Chili Peppers), Slash (gitarzysta Guns N' Roses), Brian Johnson (wokalista AC/DC), Steven Tyler (wokalista Aerosmith), The Edge (gitarzysta U2), Tony Kanal (basista No Doubt), Jennifer Finch (basistka L7) i wokalistka St. Vincent.

Wideo WHAT DRIVES US | Official Trailer (2021)

W zwiastunie produkcji pojawiają się też muzycy zespołów Radkey i Starcrawler, które stawiają pierwsze kroki na muzycznej drodze.

"To mój list miłosny do każdego muzyka, który kiedykolwiek wpakował się z przyjaciółmi do starego vana i zostawił za sobą wszystko dla czystej radości z grania muzyki" - komentuje Dave Grohl.Premierę filmu "What Drives Us" zaplanowano na 30 kwietnia na platformie Amazon Prime Video.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Foo Fighters Best Of You