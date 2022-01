Dark Funeral: Wpuśćcie diabła do serc (nowy singel "Let The Devil In")

Utwór "Let The Devil In" usłyszymy na "We Are The Apocalypse", siódmym i pierwszym od sześciu lat longplayu słynnych blackmetalowców ze Sztokholmu.

"Z wielką przyjemnością proponujemy wam 'Let The Devil In’, utwór będący przedsmakiem naszego nowego albumu 'We Are The Apocalypse'. Mimo iż jest on nieco odmienny, wciąż posiada ten prawdziwy mrok i ducha Dark Funeral. Kompozycja ta pojawia się wraz z teledyskiem, który nagraliśmy we Wrocławiu wraz z Grupą 13. Praca z tak profesjonalnym zespołem była prawdziwą przyjemnością. Efekt końcowy jest czymś wybitnym i doskonale pasuje do wyjątkowo mrocznej opowieści 'Let The Devil In'" - powiedział gitarzysta Lord Ahriman.

Reklama

"'Let The Devil In' to dowód na to, jak wielkich czynów można dokonać, gdy zwrócisz się ku swemu najskrytszemu mrokowi i w zgodzie stajesz się jednością ze swoim wewnętrznym diabłem. Rozkoszujcie się mrokiem!" - wezwał założyciel Dark Funeral.

Autorem okładki nowej płyty Szwedów jest brazylijski artysta Marcelo Vasco. Przypomnijmy, że album "We Are The Apocalypse" ujrzy światło dzienne 18 marca nakładem niemieckiej Century Media Records (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo, jako specjalny boks).

Wideoklip "Let The Devil In" Dark Funeral możecie zobaczyć poniżej:

Clip Dark Funeral Let the Devil In

Oto program albumu "We Are The Apocalypse":



1. "Nightfall"

2. "Let The Devil In"

3. "When Our Vengeance Is Done"

4. "Nosferatu"

5. "When I'm Gone"

6. "Beyond The Grave"

7. "A Beast To Praise"

8. "Leviathan"

9. "We Are The Apocalypse".