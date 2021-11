Dark Funeral szykują apokalipsę (nowa płyta "We Are The Apocalypse")

"We Are The Apocalypse" będzie pierwszym longplayem sztokholmskiego kwintetu od blisko sześciu lat. Siódma płyta Dark Funeral ujrzy światło dzienne 18 marca 2022 roku. Jej wydaniem zajmie się niemiecka Century Media Records.

Nowy album Szwedów będzie drugą płytą Dark Funeral z udziałem wokalisty Heljarmadra, który wstąpił w szeregi zespołu w 2014 roku, zastępując na tej pozycji wieloletniego frontmana Emperora Magusa Caligulę.

W obecnym składzie Dark Funeral odnajdujemy dwóch nowych muzyków, czyli perkusistę Jalomaah (także w Aeon, Despite, Imperium, Night Crowned) i basistę Fredrika Isakssona alias Adra-Melek (Berzerker Legion, eks-Grave i Therion); obaj dołączyli do grupy w 2018 roku.

"Where Shadows Forever Reign", poprzednia płyta Dark Funeral, trafiła na rynek w połowie 2016 roku. Promujący ten materiał teledysk "Nail Them To The Cross" możecie zobaczyć poniżej: