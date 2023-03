Daria ze Śląska (a właściwie Daria Ryczek-Zając), wywołała spore poruszenie na scenie alternatywnej za sprawą utworów "Falstart albo faul" oraz "Dziewczyna z tatuażem" . Wcześniej wokalistka współtworzyła duet The Party Is Over, który pojawił się w dziesiątej edycji "Must Be The Music" w Polsacie. Z projektem L.U znalazła się w gronie finalistów konkursu Skoda Auto Muzyka.

Przy nagraniu debiutanckiej płyty "Daria ze Śląska tu była" (premiera 21 kwietnia) wokalistce pomagali Agata Trafalska (współautorka tekstów Korteza i Kaśki Sochackiej), Olek Świerkot (Kortez, Kaśka Sochacka), Paweł Krawczyk (Hey), Bartek Tyciński (Mitch&Mitch), Hubert Zemler, Pat Stawiński, Kuba Staruszkiewicz i Kamil Pater (zespół Natalii Przybysz), Tomek Kasiukiewicz (Artur Rojek, Mela Koteluk), Kuba Dąbrowski i Żenia Shadziul (Dr Misio).

"'Kill Bill' to utwór, o którym zawsze myśleliśmy jak o pierwszym singlu z tej płyty i nikt nie miał co do tego nigdy wątpliwości, a to rzadko nam się zdarza w Jazzboyu" - opowiada Agata Trafalska, współautorka tekstu piosenki.

"Dla mnie był to też jeden z pierwszych numerów Darii, z jakimi miałam styczność. I miłość od pierwszego usłyszenia. Długo szukaliśmy jego ostatecznego kształtu. Pamiętam gorące lato, jajka sadzone z ziemniakami i mizerią u Darii w domu w Mysłowicach, kiedy kończyłyśmy ten tekst, żeby nagrać go następnego dnia u Jakuba Skorupy w studiu w Knurowie. Pamiętam długie godziny i kłótnie w małym pokoiku u mnie w domu z Żenią Szadziulem, gdzie próbowaliśmy wspólnie w trójkę nadać kierunek temu aranżowi. I oczywiście Olek Świerkot, który wjechał na białym koniu, wziął to wszystko na warsztat i z niebywałą lekkością po prostu wyczarował jego obecny kształt" - dodaje Agata Trafalska.

Latem 2022 jako gość specjalny Daria wystąpiła na trasie "Holiday Tour" Korteza prezentując swoje dwie piosenki. Teraz ze swoim zespołem rozpoczyna koncertowanie z całym materiałem.



W skład zespołu Darii wchodzą: Michał "Dimon" Jastrzębski (Lao Che), Tomek Kasiukiewicz (m.in. Artur Rojek, Mela Koteluk) oraz Eugeniusz "Żenia" Shadziul (Dr Misio).

"Od urodzenia mieszkam na Śląsku. Miałam zostać zawodową siatkarką, ale po 11 latach treningów, kiedy nie szło mi już najlepiej zrezygnowałam i zostałam historykiem. Nie lubię wielkich miast i tłumów. Gdybym nie śpiewała, pisałabym teksty reklamowe albo powieści science-fiction. Jestem ufna, cierpię na niezdecydowanie, a w smutku czuję się najbezpieczniej" - mówi o sobie Daria ze Śląska.