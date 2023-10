Darek Dusza nagrał kilkanaście płyt, napisał kilkaset tekstów. Wiele z nich weszło do kanonu polskiego rocka, tak jak "Au sza la la la" i "Och, Ziuta" Shakin' Dudi czy "Malowany ptak", "Zapal świeczkę" i "Dzikość mego serca" Dżemu.

Gitarzysta był założycielem Śmierci Klinicznej i punkowego Absurdu. Na początku lat 80. rozpoczął długoletnią współpracę z Irkiem Dudkiem (poza występami w Shakin' Dudi pisał także teksty na nagrodzoną Fryderykiem płytę "Bluesy" Dudka). Po sukcesie "Złotej Płyty" (wielkie przeboje "Au sza la la la", "Och, Ziuta", "Za dziesięć trzynasta") muzycy Shakin' Dudi powołali kolejny projekt The Dudi's, który zakończył działalność po wyjeździe Dudka do Holandii, po wydaniu jedynej płyty ("The Dudi's") i zagraniu kilkunastu koncertów.

Wraz z Jurkiem Mercikiem, dawnym wokalistą Śmierci Klinicznej nagrywał pod szyldem DiM (płyty "Pies od Luizy" i "Same dobre wiadomości").

Pisał też teksty piosenek dla wielu znanych wykonawców (m.in. Cree, Lora Szafran, Bracia, Michał Urbaniak).

Stał na czele własnej grupy Redakcja, a w październiku 2022 r. wypuścił debiutancką płytę "Karykatury" kolejnej formacji Darek Dusza i Demony.

Z okazji nadchodzącego 40-lecia debiutu Shakin' Dudi gitarzysta po siedmiu latach zdecydował się powrócić do tej śląskiej formacji, o czym poinformował na Facebooku.



"Niesamowita przygoda, kilkadziesiąt tekstów, przeboje, koncerty, festiwale, imprezy i mnóstwo poznanych fajnych osób. Dlatego po siedmiu latach przerwy zgodziłem się znów biegać po scenie z Irkiem i ekipą. Zobaczymy, może spotkam się z Wami gdzieś na koncertach" - napisał gitarzysta.

W 2016 r. muzyk wydał autobiografię "Jestem ziarnkiem piasku". Trzy lata później pojawiła się książka "Zombie Fest".

Darek Dusza jest zapalonym wędkarzem, autorem kilku książek o tej tematyce i felietonistą miesięcznika "Wędkarski Świat" (od 1998 r.).

