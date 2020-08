Daniel Martyniuk kontra Kamil Bednarek: Dla mnie on jest nikim

Syn króla disco polo Zenka Martyniuka nagrał dziwne wideo, które trafiło do sieci. Daniel Martyniuk ostro zaatakował w nim Kamila Bednarka, do niedawna jeszcze jurora "The Voice of Poland".

Kamil Bednarek został ostro potraktowany przez Daniela Martyniuka AKPA

Daniel Martyniuk to jedyny syn Zenka i Danuty Martyniuków. 31-latek wielokrotnie sprawiał kłopoty swoim rodzicom, a o jego problemach z prawem pisały nie tylko plotkarskie media.

10 lipca młody Martyniuk został skazany na 5 miesięcy ograniczenia wolności za posiadanie narkotyków. W trakcie kary zobowiązał się do wykonania 20 godz. prac społecznych miesięcznie na rzecz lokalnej społeczności. Musiał też zapłacić 120 zł na rzecz Skarbu Państwa i 2000 zł kosztów sądowych.

Teraz syn gwiazdy disco polo nagrał dziwne wideo, w którym zaatakował Kamila Bednarka, który od dekady jest obecny na muzycznej scenie. Jego płyty - nagrane pod szyldem Star Guard Muffin i Bednarek - osiągały status minimum złota. Album "Jestem..." z 2012 r. rozszedł się w nakładzie ponad 150 tys. egzemplarzy (Diamentowa Płyta).



"Ogólnie to powiem wam tak, że nagrałem to specjalnie, za to, że jak włączam za każdym razem TVN i widzę Bednarka reklamę, który nie wie, czy jest rastamanem, czy... on już chyba sam nie wie ten chłop, kim on jest. Dla mnie on jest nikim. Przez takich ludzi jak on, to Bob Marley przewraca się w grobie. Serio mówię" - stwierdził Daniel Martyniuk.

Bednarek z muzykami Star Guard Muffin w 2011 r. odbył podróż na Jamajkę, gdzie w legendarnym studiu Tuff Gong w Kingston współpracował z tamtejszą czołówką muzyki reggae. Nagrania trafiły na minialbum "Jamaican Trip", a całość została podsumowana dokumentalnym filmem "Pragnień szczyt".

Wokalista początkowo związany ze sceną reggae nagrał bujające wersje przebojów "Tears in Heaven" Erica Claptona i "Dni, których nie znamy" Marka Grechuty, które ściągnęły na niego gromy wśród ortodoksyjnych fanów.

Po krótkiej przygodzie z "The Voice of Poland" (był trenerem w dziesiątej edycji show TVP jesienią 2019 r.) Bednarek obecnie przygotowuje się do jesiennej trasy "#Inaczej Tour". Z tej okazji wypuścił premierowe utwory "Momenty" i "Bądź przy mnie".



Ostatni studyjny album jego grupy Bednarek to "Talizman" z grudnia 2017 r. W lutym 2019 r. zespół wypuścił koncertowy album "MTV Unplugged".

Pod koniec ub. r. poznaliśmy nowe utwory "Możemy więcej" (gościnnie Matheo i Claysteer) i "Milczące lasy" (gościnnie Anja Sei).

Oto szczegóły jesiennej trasy "#Inaczej Tour 2020":

2.10 - Wrocław, A2

8.10 - Częstochowa, Hala Sportowa

10.10 - Katowice, MCK

17.10 - Szczecin, Netto Arena

18.10 - Poznań, B17

22.10 - Gdańsk, Stary Maneż

25.10 - Kraków, Kwadrat

15.10 - Lublin, Hala Globus

5.11 - Warszawa, Praga Centrum

5.12 - Łódź, Wytwórnia.