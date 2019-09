Daniel Johnston nie żyje. Kultowy muzyk miał 58 lat

W wieku 58 lat zmarł ceniony twórca muzyki alternatywnej, kompozytor, autor tekstów, rysownik Daniel Johnston. Jego utwory wykonywali m.in. Pearl Jam, Tom Waits, Beck i Sonic Youth.

Daniel Johnston miał 58 lat /Scott Dudelson /Getty Images

Większość prac Daniela Johnstona została zarejestrowana na kasetach. Twórczość Amerykanina zyskała miano kultowej, szczególnie w kręgach kultury alternatywnej.

Reklama

Koszulkę z okładką płyty Johnstona "Hi, How Are You" z 1983 r. nosił swego czasu Kurt Cobain, lider grupy Nirvana.

Początkowo Johnston zdobył lokalną sławę po przeprowadzce do Austin w Teksasie w latach 80. Wówczas swoje nagrania rejestrował domowymi sposobami na kasetach, które rozprowadzał samodzielnie wśród napotkanych ludzi.

Po raz pierwszy do czynienia z profesjonalnym studiem miał pod koniec lat 80., gdy w Nowym Jorku nagrał płytę "1990".

Wideo Daniel Johnston - True Love Will Find You In The End

Wówczas już zaczęły się objawiać jego problemy ze zdrowiem psychicznym. Zdiagnozowano u niego m.in. schizofrenię i zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Twórca spędził sporo czasu w szpitalach psychiatrycznych.

W połowie lat 90. odrzucił wielopłytowy kontrakt z wytwórnią Elektra, tłumacząc, że ta ma w swojej stajni grupę Metallica. Twórca uważał, że są oni przedstawicielami Szatana, który będzie chciał go skrzywdzić.

Dwa utwory Johnstona trafiły na ścieżkę dźwiękową do głośnego w połowie lat 90. filmu "Dzieciaki", który znalazł się w głównym konkursie na festiwalu w Cannes.

Wideo Daniel Johnston - I Live My Broken Dreams (FULL VERSION)

Szersza publiczność mogła poznać muzyka w połowie pierwszej dekady XXI wieku za sprawą podwójnego wydawnictwa "The Late Great Daniel Johnston: Discovered Covered" oraz dokumentalnego filmu "The Devil and David Johnston". Kompilacja zawierała utwory Johnstona w wykonaniu takich tuzów sceny alternatywnej, jak m.in. Tom Waits, Beck, TV on the Radio, Eels, Death Cab for Cutie, Mercury Rev,The Flaming Lips i Sparklehouse.

Z kolei nakręcony w ciągu czterech lat przez Jeffa Feuerzeiga dokument został doceniony na festiwalu Sundance.

Wideo Daniel Johnston - Gen Hansard & The Swell Season - Life in vain

Prace graficzne Johnstona był wystawiane w galeriach na całym świecie (m.in. Londyn, Nowy Jork, Liverpool, Sacramento).

Jesienią 2017 r. muzyk zagrał pięć pożegnalnych koncertów w USA, ogłaszając zakończenie muzycznej kariery.

Daniel Johnston zmarł w swoim domu w Waller w Teksasie w wieku 58 lat na atak serca.