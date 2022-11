Dan McCafferty nie żyje. Pierwszy wokalista Nazareth miał 76 lat

"Dan umarł dziś o 12:40" - taki wpis pojawił się na facebookowym profilu grupy Nazareth.

"To najsmutniejsze ogłoszenie, które kiedykolwiek musiałem uczynić. Maryann i rodzina straciła ukochanego męża i ojca, ja straciłem mojego najlepszego przyjaciela, a świat stracił jednego z najlepszych wokalistów, którzy kiedykolwiek żyli. Jestem zbyt smutny, żeby powiedzieć coś więcej w tym czasie" - dodał Pete Agnew, basista i współzałożyciel szkockiej formacji.



Działający od końca lat 60. Nazareth to legenda hard rocka. W ciągu ponad 45 lat na scenie formacja sprzedała ponad 60 mln płyt, grając tysiące koncertów na całym świecie.

Początki nie były łatwe - muzycy w jasnożółtych marynarkach grali w dyskotekach covery innych kapel. Kiedy któregoś dnia otrzymali propozycję sfinansowania nagrania płyty przez ich późniejszego menedżera, Billa Fehilly, bez wahania porzucili szkockie puby i przenieśli się do Londynu.



Do produkcji trzeciego albumu "Razamanaz" grupa zaprosiła basistę Deep Purple - Rogera Glovera, który zwrócił na nich uwagę podczas wspólnej trasy. Współpraca zapoczątkowała czasy największej świetności Nazareth, których piosenki wspinały się na szczyty list przebojów zachodniej Europy. W 1975 roku ukazał się album "Hair of the Dog", który przyniósł im uznanie na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych sukces zarówno tego albumu (sprzedał się w liczbie ponad miliona egzemplarzy) i w ogóle - zespołu - był bezdyskusyjny, zaś singel "Love Hurts" do dziś chętnie grany jest na antenach stacji radiowych wielu krajów.

Wideo nazareth love hurts (1976)

W sierpniu 2013 roku oryginalny wokalista grupy Dan McCafferty ogłosił, że jest zmuszony przejść na emeryturę ze względu na stan zdrowia. Niespełna rok później jego następcą został szkocki wokalista Linton Osborne. Wybór został zaakceptowany i poparty także przez McCafferty'ego.

Osborne jednak nie zagrzał miejsca w Nazareth, a w lutym 2015 r. nowym wokalistą został Walijczyk Carl Sentance (Parsian Risk, eks-Krokus), mający na koncie występy z m.in. Geezerem Butlerem (Black Sabbath), Paulem Chapmanem (UFO), Vinny Appice'em (Dio, Black Sabbath) czy Donem Aireyem (Deep Purple).

Dan McCafferty w 2019 r. wydał swój trzeci solowy album "Last Testament". Po odejściu z Nazareth sporadycznie koncertował.