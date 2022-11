Jak poinformował przedstawiciel arysty, Jeff Cook zmarł w swoim domu wakacyjnym w Destin na Florydzie. U boku w ostatnich momentach była rodzina i przyjaciele. Gitarzysta od 2012 roku usłyszał diagnozę - choroba Parkinsona. Od tego czasu podupadł na zdrowiu.

Współzałożyciel cenionej w USA grupy Alabama grał na gitarze, skrzypcach i innych instrumentach. Muzykowi przypisuje się wprowadzenie do muzyki country gitary elektrycznej z podwójnym gryfem. W 2019 roku trafił do Musicians Hall of Fame and Museum w Nashville i był członkiem zarówno Country Music Hall of Fame oraz Fiddlers Hall of Fame.

Reklama

Wideo youtube

W trakcie kariery sprzedał 80 milionów albumów i stworzył 43. hity nr 1. Grupa Alabama otrzymała 13 nominacji do nagrody Grammy, a dwa razy zdobyła statuetkę (1983 i 1984) - za utwory "Mountain Music" oraz "The Closer You Get". Jego żoną od 27 lat była Lisa Cook - pozostawił także matkę Betty i brata Davida.