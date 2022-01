Taylor Swift to jedna z najważniejszych i najpopularniejszych wokalistek na świecie. Przez kilkanaście lat kariery blond gwiazda nie tylko podbiła listy przebojów, ale stała się jedną z najbardziej wpływowych osób w branży rozrywkowej, influencerką, aktywistką oraz milionerką.

Innego zdania wydaje się być Damon Albarn, lider takich zespołów jak Blur, czy Gorillaz.

W trakcie ostatniego wywiadu muzyka dla "Los Angeles Times" poruszony został m.in. temat pisania piosenek. Prowadzący rozmowę dziennikarz zasugerował, że Swift jest bardzo dobrą songwriterką. Albarn zwrócił uwagę, że wokalistka nie piszę swoich tekstów, ale szybko został poprawiony, że jest ona współautorką.



"To się nie liczy. Wiem, czym jest wspólne pisanie. To bardzo różni się od pisania. Nie krytykuje nikogo, ale mówię tylko, że jest różnica między byciem autorem piosenek a byciem autorem piosenek, który je współtworzy" - odpowiedział Albarn.



Następnie muzyk pochwalił duet kompozytorski, który tworzy Billie Eilish wraz ze swoim bratem.



"Naprawdę interesującymi songwriterami są Billie Eilish i jej brat. Coś takiego bardziej mnie pociąga niż Taylor Swift. To jest bardziej mroczne i mniej nieustannie optymistyczne. O wiele bardziej dziwne. Billie jest wyjątkowa" - dodał.

Taylor Swift do Damona Albarna: "Twoja opinia jest całkowicie błędna i bardzo szkodliwa"

Wypowiedź szybko została skomentowana przez samą Taylor Swift, która napisała na Twitterze posta skierowanego do Damona Albarna.



W wpisie wokalistka wyjawiła, że była zawsze wielką fanką jego twórczości.



"Byłam twoją fanką do czasu, kiedy zobaczyłam ten wywiad. Piszę WSZYSTKIE moje piosenki. Twoja opinia jest całkowicie błędna i szkodliwa. Nie musisz lubić moich piosenek, ale to naprawdę popierdo****, że próbujesz zdyskredytować moje pisanie. Wow" - napisała Taylor Swift.



Natychmiastowo dodała kolejny wpis:



"PS. Napisałam tego tweeta w całości sama, gdybyś się zastanawiał" - dodała.

Gwieździe odpisał sam Albarn. Muzyk wyjaśnił, że padł ofiarą clickbaitowego dziennikarstwa.

"Całkowicie się z tobą zgadzam. Rozmawiałem o pisaniu piosenek i cała dyskusja została zredukowana do clickbaitu. Szczerze i bezwarunkowo cię przepraszam. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym zrobić, to zdyskredytować twoje pisanie. Mam nadzieję, że rozumiesz" - napisał autor płyty "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows".



Wokalistka póki co nie odpowiedziała na tę wypowiedź, przynajmniej nie publicznie.