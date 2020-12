Taylor Swift w nocy wypuściła album "Evermore". Zdjęcie w sukni ślubnej robi furorę

Rok 2020 nie będzie całkiem nieudany dla fanów Taylor Swift. Gwiazda w nocy wypuściła drugi w tym roku album. W poście artystka nazywa "Evermore" "siostrzaną płytą" "Folklore", która pojawiła się w lipcu.

Taylor Swift wypuściła nową płytę /George Pimentel /Getty Images

"Z radością informuję, że mój dziewiąty album studyjny, siostrzana płyta 'Folklore', ukaże się dziś o północy. Płyta nosi tytuł 'Evermore'. Mówiąc wprost, nie mogliśmy przestać pisać piosenek. A ujmując to bardziej poetycko, czuliśmy się tak, jakbyśmy stali na skraju lasu i mieli do wyboru: zawrócić lub udać się dalej w gąszcz tej muzyki. Zdecydowaliśmy się wejść głębiej. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. W przeszłości zawsze traktowałem albumy jako pewne etapy, a następnie przechodziłam do planowania następnego. Tym razem było inaczej" - napisała Taylor Swift na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Do muzycznego stołu, jak określiła nagrywanie tego albumu, piosenkarka zaprosiła kilku znanych wykonawców - zespoły Haim, The National oraz Bon Iver. Ten ostatni wystąpił też w utworze "Exile" z "Folklore".



"Wszyscy byliście tak troskliwi i wspierający w moje urodziny, więc tym razem pomyślałam, że coś wam dam! Wiem też, że ten okres świąteczny będzie dla większości z nas samotny. Jeśli tak jak ja sięgacie po muzykę, aby poradzić sobie z rozłąką, to to jest coś dla was. Standardowa edycja zawiera 15 utworów, a edycja deluxe będzie zawierała dwa bonusowe utwory - 'Right where you left me' i 'It's time to go'" - poinformowała na zakończenie postu gwiazda.

Przypomnijmy, że utrzymany w folkowym klimacie album "Folklore" dał Amerykance sześć nominacji do Grammy 2021.

Fani zachwycają się zdjęciem wokalistki w sukni ślubnej przy poście, w którym informuje o teledysku do piosenki "Willow".

Za reżyserię tego klipu odpowiada sama Taylor Swift.



Clip Taylor Swift willow