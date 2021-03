Cudowny gest Taylor Swift. Kwota robi wrażenie

Taylor Swift jest jedną z najbardziej szczodrych gwiazd. Tym razem dołączyła do internetowej zbiórki na rzecz Vicky Quarles, zorganizowanej przez jej przyjaciółkę. Vicky to matka piątki córek, która na tydzień przed Bożym Narodzeniem została wdową. Jej mąż Theodis przegrał walkę z koronawirusem. Zmarł dzień po tym, jak trafił do szpitala. Rodzina nie zdążyła się z nim nawet pożegnać. Miał 48 lat.

Taylor Swift znana jest z charytatywnych działań

Taylor Swift mogła zwrócić uwagę na tę afroamerykańską rodzinę nie tylko ze względu na jej dramatyczne losy, ale także z tego powodu, że Quarlesowie mieszkają w Memphis, w macierzystym stanie artystki, Tennessee.

Jeszcze niedawno na koncie zbiórki było ok. 10 tys. dolarów, ale dzięki datkowi Taylor ta kwota urosła do 63 tys.

Z kolei w grudniu 2020 r. Swift przekazała po 13 tys. dolarów dwóm matkom ze swojego rodzinnego miasta, które z powodu pandemii popadły w poważne problemy finansowe.

Co więcej, w sierpniu echem w mediach odbił się jej gest względem 18-letniej Afroamerykanki, która dostała się na studia matematyczne, ale nie było jej stać na opłacenie czesnego. Artystka ofiarowała jej prawie 30 tys. dolarów.

Na początku pandemii wielu z fanów Swift dostało od niej w prezencie po 3 tys. dolarów. Wcześniej na jej profilach w serwisach Twitter i Tumblr skarżyli się na swoją trudną sytuację życiową - utratę pracy, brak środków do życia, itd.