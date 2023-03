Damien Rice to pochodzący z Irlandii wokalista, producent muzyczny, kompozytor oraz twórca piosenek. Damien potrafi grać na fortepianie, gitarze, perkusji i klarnecie. Bywa nazywany mistrzem nastrojowej folkowej ballady.

Swoją przygodę z muzyką Irlandczyk rozpoczął udzielając się w zespole Juniper. Mimo podpisania kontraktu z wytwórnią PolyGram, grupie nie udało się zaistnieć, co więcej: nie udało się jej nawet zadebiutować pełnowymiarowym albumem. Po rozstaniu z Juniperem Damien zwiedzał Europę, muzykując na ulicach.

Reklama

Gdy już zdecydował się nagrać swoje pomysły, zrobił to na tyle sprawnie, że album zatytułowany "O" sprzedał się w ponad dwumilionowym nakładzie (w rodzinnej Irlandii pokrył się dziesięciokrotną platyną, w Wielkiej Brytanii czterokrotną).

Drugi album sukcesu "O" nie powtórzył. W dużej mierze przyczyniło się do tego podejście samego artysty - rozkojarzony po rozpadzie jego romantycznego związku z Lisą Hannigan (eteryczna wokalistka, która towarzyszyła mu także w studiu podczas nagrywania obu płyt) oraz nieradząc sobie z presją dużej wytwórni (z którą przed nagraniem "9" się związał) nie przykładał się do pracy.

Album nie okazał się kompletną porażką, ba - w Wielkiej Brytanii pokrył się platyną, mimo to Irlandczyk potrzebował aż ośmiu lat by po przygodzie z nagrywaniem płyty "9" znów pojawić się w studio (międzyczasie wydawał dwa albumy koncertowe: "Live at Fingerprints Warts & All" oraz "Live from the Union Chapel"). Efektem tych wizyt, prace odbyły się w Los Angeles i na Islandii, jest płyta "My Favourite Faded Fantasy" - ostatni studyjny album artysty.

Wideo Damien Rice – I Don’t Want To Change You [Official Video]

Damien Rice po raz pierwszy w Polsce. Koncert już za tydzień!

Damien Rice wystąpi w Centrum Kongresowym ICE Kraków już za tydzień, czyli 4 kwietnia.

W roli gości specjalnych wystąpią Silvia Perez Cruz i Jana Jacuka.

Bilety wciąż są już w sprzedaży!