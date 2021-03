"Czym chata bogata" w Disco Polo Music. Zobacz, jak mieszka Robert Sasinowski z grupy Skaner

"To jest identyczny sufit, jaki jest w Operze w Białymstoku" - zdradza Robert Sasinowski. Wokalista grupy Skaner zaprosił kamery do swojego domu w nowym programie "Czym chata bogata" na antenie Disco Polo Music.

Robert Sasinowski (Skaner) i Marcin Kotyński w programie "Czy chata bogata" /Disco Polo Music

Stacja Disco Polo Music przygotowała dla swoich widzów trzy nowe programy, których premiery pojawiać się będą na antenie w każdą sobotę oraz odświeża swoje trzy stałe, kultowe pozycje, które zaskoczą świeżością i energią.

"Czym chata bogata": Jak mieszka Robert Sasinowski z zespołu Skaner? Disco Polo Music

Chcesz zobaczyć, jak wyglądają domy gwiazd disco i co jest w ich najcenniejsze? Jesteś ciekawy, jak wyglądają ich garderoby? Albo co mają w lodówce? Marcin Kotyński otwiera drzwi do domów gwiazd disco polo i sprawdza co jest w środku.

Prezentera do swojego domu w ramach nowego programu "Czym chata bogata - tak mieszkają gwiazdy disco polo" (sobota, godz. 11:00) wpuścił Robert Sasinowski, mieszkający w Białymstoku lider grupy Skaner.

"Czym chata bogata": Robert Sasinowski nie chciał pokazać lodówki Disco Polo Music

Wokalista wpuścił kamery m.in. do sypialni, gdzie na łóżku królował jego kot. Nie zdecydował się jednak pokazać widzom zawartości swojej lodówki.

Co jeszcze znajduje się we wnętrzu? Zobaczcie sami!



"Czym chata bogata": Gdzie Robert Sasinowski z zespołu Skaner słucha muzyki? Disco Polo Music

"Czym chata bogata": Jakich zespołów słucha Robert Sasinowski? Disco Polo Music

Zespół Skaner zaliczany jest do legend disco polo. Początki formacji sięgają połowy lat 90. Na jej czele stoi właśnie Robert Sasinowski, wokalista, lider, autor większości muzyki i tekstów. W latach 1991-1993 był gitarzystą i wokalistą grupy Boys u boku Marcina Millera.

Do największych przebojów zespołu należą "Nadzieja" (ponad 4 mln odsłon), "Lato w Kołobrzegu", "Pociąg do gwiazd", "Wakacyjny romans", "Moja wolność" i "Wracaj do mego świata".