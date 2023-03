Czesław Mozil wraz z żoną Dorotą jako druga para pożegnali się z programem "Azja Express". Wokalista w rozmowie z "DDTVN" opowiedział o krótkim udziale w show.

"Byliśmy tam bardzo krótko, a jednak mieliśmy poczucie, że byliśmy tam bardzo, bardzo długo. Przeżyliśmy strasznie dużo rzeczy, spotkaliśmy cudownych ludzi" - stwierdził Czesław Mozil.

Czesław Mozil o posiadaniu dzieci. "Nie dorosnę do tego"

Muzyk oraz jego żona w trakcie programu wypowiadali się na temat świadomego macierzyństwa i tego, że nie planują mieć dzieci. Jego słowa wywołały mnóstwo emocji wśród widzów.

Mozil w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" doprecyzował swoje wypowiedzi.

"Bardzo często w życiu słyszałem, że ‘dorośniesz do ojcostwa’, a ja mówię: ‘Ja nie dorosnę, nie będę ojcem’. (...) Świadome macierzyństwo, albo wychowanie to już całkowicie inna, ciężka droga i decyzja. (...) Patrzę na rodziców, którzy sobie nie dają rady, a potem przyznają, że się wcale do tego nie nadają, ale tak ich się życie potoczyło. (...) Ja się cieszę, że nasze życie się potoczyło tak, jak jest teraz" - stwierdził.

Dorota Mozil wyznała natomiast, że po programie odezwało się do niej wiele osób, aby podziękować za mówienie o tak niepopularnym podejściu do posiadania dzieci.