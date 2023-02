Czego w 2022 słuchali Polacy? Niektóre pozycje mogą zaskoczyć!

W podsumowaniu polskiego stowarzyszenia producentów fonogramów i wideogramów sanah jest zdecydowaną liderką, jeśli chodzi o ubiegłoroczną sprzedaż płyt na nośnikach fizycznych. W pierwszej dziesiątce znalazły się bowiem wszystkie cztery albumy artystki, które wydała do tej pory: "Uczta" (1. miejsce), "Irenka" (3. miejsce), "sanah śpiewa Poezyje" (5.) i "Królowa dram" (8.).

Na drugim miejscu w owym zestawieniu, czyli między "Ucztą" a "Irenką", znalazł się album "Lata dwudzieste" Dawida Podsiadły . Dopiero na szóstym odnotowano wydawnictwo hip-hopowe, album "Hotel Maffija 2" raperów z kolektywu SB Maffija.

Reklama

W 2022 roku Polacy zdecydowanie preferowali albumy rodzimych artystów, bo w pierwszej setce znalazło się zaledwie 29 krążków zarejestrowanych przez wykonawców zagranicznych. Najlepiej wypadł album Harry'ego Stylesa, zatytułowany "Harry's House" (10. miejsce). Dopiero na 20. miejscu uplasowała się produkcja boysbandu BTS , pt. "Proof". Co ciekawe, trzecim najbardziej chodliwym na naszym rynku albumem zagranicznym okazał się stary, ale jak widać nadal dobry (i pożądany) "Nevermind" Nirvany. Zajął 25. miejsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Harry Styles w Krakowie: "Sign of Times" (18.07.2022) INTERIA.PL

Ale choć w sklepach najchętniej sięgaliśmy po rodzime produkcje, to w radioodbiornikach, zdaniem osób odpowiedzialnych za wybór muzyki, chcieliśmy jednak słuchać czegoś innego, zatem tam dominowały utwory zagraniczne. Na szczycie rocznego zestawienia najczęściej nadawanych singli znalazł się "Where Did You Go" Jaxa Jonesa. Drugie miejsce przypadło utworowi "Melody" nagranemu przez Sigalę. Na trzecim uplasował się singel "Won’t Forget You" australijsko-nowozelandzkiego duetu Shouse. Pierwszy polski utwór na tej liście to piosenka bryskiej "odbicie (Mark Neve Remix)". Zajęła ona 6. miejsce.