Cunabula przed premierą debiutanckiej płyty "The Weight Of Sleep"

"The Weight Of Sleep", debiutancki longplay kwintetu z Wilna, powstał w studiach Agirdi Audio (nagrania gitar i basu) Lapės Records (ścieżki perkusji) i Black Box Recordings (partie wokalne). Miksem i masteringiem zajął się Gints Lundbergs, a okładkę zaprojektował Nojus Petrauskas.

Pierwsza płyta grupy Cunabula będzie mieć swą premierę 11 sierpnia nakładem rumuńskiej Sleaszy Rider Records (wersja CD) i amerykańskiej Adirondack Black Mass (na winylu).

Dodajmy, że eklektyczną, hipnotyzującą muzykę Litwinów trudno zaszufladkować, w swej twórczości zespół łączy bowiem ciężar sludge metalu, nastrojowość post-metalu, dojrzałość progresywnego grania oraz pierwiastki black metalu.



Możecie się o tym przekonać słuchając "Silent Somber Suns", wypuszczonego w połowie lipca singla z debiutanckiego albumu grupy Cunabula:



Wideo Cunabula "Silent Somber Suns" Official visualiser (SR-0320)

Oto lista kompozycji albumu "The Weight Of Sleep":

1. "Bruxa"

2. "Drown To Become Water"

3. "We Are The Prey"

4. "The Weight Of Sleep"

5. "Silent Somber Suns"

6. "Sh'eenaz".