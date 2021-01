Culted: Album "Nous" gotowy

Kanadyjsko-szwedzki projekt Culted przygotował trzecią płytę.

Zespół Culted przygotował nowy album /materiały prasowe

Album "Nous" będzie mieć swą premierę 26 lutego w barwach francuskiej wytwórni Season Of Mist (winyl, CD, cyfrowo).

Reklama

Na nowym materiale industrialnych doommetalowców z Culted znajdzie się także przeróbka "Crush My Soul" kultowego Godflesh.

Pierwszą od siedmiu lat płytę Culted promuje kompozycja "Black Bird".

Powstały do niej wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Black Bird

Oto lista utworów albumu "Nous":

1. "Lowest Class"

2. "Lifers"

3. "One Last Smoke"

4. "Ankle Deep"

5. "Black Bird"

6. "Opiate The Hounds"

7. "Maze"

8. "Crown Of Lies"

9. "The Grid"

10. "Crush My Soul" (przeróbka Godflesh).