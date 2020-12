Cult Of Luna z EP-ką "The Raging River". Kiedy premiera?

Szwedzi z Cult Of Luna wypuszczą na początku lutego 2021 roku nowy materiał.

Zespół Cult of Luna przygotowuje nową EP-kę /materiały prasowe

Nowa EP-ka cenionej formacji z Umeå ujrzy światło dzienne nakładem Red Creek Recordings, nowo powstałej wytwórni założonej przez zespół. Dystrybucją jej materiałów zajmie się w Europie francuska oficyna Season Of Mist, zaś w Ameryce Północnej Metal Blade Records.

Premiera "The Raging River" odbędzie się 5 lutego 2021 roku (CD w digipacku oraz na winylu).

W utworze "Inside Of A Dream" zaśpiewał gościnnie amerykański wokalista Mark Lanegan, były muzyk Screaming Trees, Mad Season i Queens Of The Stone Age.

"Three Bridges", "What I Leave Behind", "Inside Of A Dream", "I Remember", "Wave After Wave" - to kompozycje, które usłyszymy na nowej EP-ce Szwedów.

Z singlem "Three Bridges" Cult Of Luna z EP-ki "The Raging River" możecie się zapoznać poniżej: