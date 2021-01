Cryptosis: Debiutancki album gotowy

"Bionic Swarm" - tak brzmieć będzie tytuł pierwszej płyty niderlandzkiej grupy Cryptosis.

Cryptosis odliczają do premiery /Maaike Ronhaar /

Przypomnijmy, że w 2020 roku zespół podpisał kontrakt z niemiecką Century Media Records i to właśnie w barwach wytwórni z Dortmundu światło dzienne ujrzy debiutancki longplay Cryptosis.

Reklama

Zaklęte w dziewięciu kompozycjach, futurystyczne opowieści progresywnych thrashmetalowców z Cryptosis, trafią na rynek 26 marca (winyl, CD, kaseta, cyfrowo, w zestawach).



"Bionic Swarm" nagrano pod okiem Olafa Skorenga. Miksem - w studiu Chrome - zajął się Fredrik Folkare, zaś masteringiem Tony Lindgren ze studia Fascination Street.



Pełnowymiarowy debiut Cryptosis promowały już w ubiegłym roku single "Decypher" i "Prospect Of Immortality". Niderlandzkie trio opublikowało właśnie teledysk do trzeciej premierowej kompozycji - "Transcendence". Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Cryptosis Transcendence

Oto lista utworów albumu "Bionic Swarm":



1. "Overture 2149"

2. "Decypher"

3. "Death Technology"

4. "Prospect Of Immortality"

5. "Transcendence"

6. "Perpetual Motion"

7. "Conjuring The Egoist"

8. "Game Of Souls"

9. "Mindscape"

10. "Flux Divergence".